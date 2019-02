Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 27 febbraio: i numeri vincenti (209/2019)

Ultima estrazione del mese per SiVinceTutto, che torna oggi con un nuovo concorso. La settimana scorsa nessuno è riuscito a centrare la sestina vincente, arriva allora una nuova occasione per tentare la fortuna. Non sono mancate estrazioni da brividi comunque nelle ultime settimane. L’ultimo “6” è stato realizzato il 6 febbraio, con Teramo a far festa visto che lì sono stati vinti poco meno di 84mila euro. Ma lo spettacolo di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, prosegue. La fortuna continua a girare, quindi se pensate di avere i numeri giusti, non dovete fare altro che metterli in gioco, perché il protagonista assoluto del nuovo concorso potrebbe essere proprio tra voi. Giocare peraltro è molto semplice: basta scegliere fino a 12 numeri su 90, con l’obiettivo di indovinarne 6 per vincere il primo premio. Sappiate che si può vincere anche centrando 5, 4, 3 e solo due numeri.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

Un altro mercoledì sera all’insegna dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto. Oggi è in programma una nuova estrazione. Ma come è andata quella della scorsa settimana? Vi abbiamo ricordato che nessuno ha indovinato la sestina vincente, eppure ci sono stati diversi vincitori, del resto questo è un gioco molto generoso. In quattro ad esempio hanno fallito l’impresa per un solo numero, ma bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno… Sfortunati per il “6”, fallito di un soffio, hanno potuto gioire per il “5”. Ad ognuno di loro sono andati 2.275,24 euro. E poi ci sono coloro che si sono consolati con il 4, il 3 e il 2. Il contatore delle vincite più ricche, quello relativo al “6” si è fermato, quindi avete oggi il compito di farlo ripartire. Le motivazioni sicuramente non vi mancano, siamo sicuri che siete mossi da desideri e sogni importanti. C’è chi sogna di acquistare una casa e chi di finanziare un progetto professionale… Ma è importante restare concentrati sui numeri.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

