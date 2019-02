Pokémon Spada e Scudo annunciati per Nintendo Switch/ Video, i 2 nuovi capitoli saga

Pokemon Spada e Scudo annunciati per Switch: nelle ultime ore, nel corso del Nintendo Direct tenutosi questa mattina, il colosso giapponese ha infatti svelato finalmente i primi dettagli dei due nuovi capitoli della celebre saga videoludica e che presto saranno a disposizione di Nintendo Switch, la propria console di punta. I due giochi sono stati infatti annunciati attraverso un trailer video che sta spopolando e pare che il loro arrivo nei negozi avverrà comunque prima della fine del 2019 e molto probabilmente ai primi del prossimo autunno. Notevoli sono i cambiamenti rispetto ai precedenti episodi, a partire dalla rinnovata veste grafica in 3D fino ad arrivare alle ambientazioni di gioco.

I NUOVI CAPITOLI DELLA SAGA DEI POKEMON

Al momento tuttavia non è dato sapere molti particolari a proposito di Pokemon Spada e Scudo ma dalle immagini della clip diffusa sul web nelle ultime ore si nota anche che la galleria di mostri tascabili è stata notevolmente arricchita come pure anche le ambientazioni del gameplay. Tra l’altro l’annuncio oggi è arrivato in modo totalmente inaspettato oggi per quello che di fatto era addirittura il 23esimo anniversario di una delle serie videoludiche più longeve di tutti i tempi. Non mancano ovviamente, come si nota appunto dal suddetto trailer video, richiami alla fortunata serie di Pokemon Go che, dal canto suo, continua ad essere ancora un best seller e il cui richiamo potrebbe contribuire a dare ancora maggiore “hype” ai due capitoli della saga annunciati oggi.





