Rimandata a casa 4 volte dall’ospedale: morta 28enne/ Pistoia, Asl apre inchiesta

Si era sentita male diverse volte negli ultimi giorni, e almeno in quattro occasioni aveva deciso di recarsi all’ospedale San Jacopo di Pistoia: tutte le volte, però, la 28enne Cristina Capecchi era stata rimandata a casa. Fino a ieri, fino a quando non è morta per colpa di un arresto cardiaco che l’ha colpita mentre si trovava nella sua abitazione. Come riportato da Il Tirreno, l’Asl Toscana Centro ha aperto un’inchiesta per fare luce sui fatti e disposto per domani, giovedì 28 febbraio un riscontro diagnostico per valutare “eventuali provvedimenti”. Nella sua ricostruzione dei fatti, l’azienda sanitaria ha spiegato come la direzione dell’ospedale abbia “inoltre segnalato il decesso al rischio clinico aziendale, che ha iniziato gli accertamenti”. Le verifiche dovranno chiarire se la 28enne impiegata, morta in seguito ad una crisi respiratoria nonostante il trasporto d’urgenza con l’ambulanza del 118, sia stata vittima di un’errata valutazione da parte dei medici che in passato l’avevano visitata e rimandata a casa.

PISTOIA, 28ENNE MORTA DOPO ESSERE STATA RIMANDATA A CASA 4 VOLTE DALL’OSPEDALE

L’Asl Toscana Centro che ha avviato un’indagine sulla morte della 28enne Cristina Capecchi, sostiene che la donna sia arrivata al dea di Pistoia alle 20.30 di domenica, in arresto cardiaco: “Le manovre di rianimazione erano iniziate già nella sua abitazione, dove si era resa necessaria l’intubazione, e sono proseguite durante tutto il percorso in ambulanza verso l’ospedale”. Una volta arrivata all’ospedale San Jacopo di Pistoia, la ventottenne “è stata presa immediatamente in carico dai medici, dal cardiologo e dal rianimatore. Gli operatori hanno proseguito ininterrottamente le manovre di rianimatorie senza nessun risultato fino a dover constatare il decesso”. Secondo quanto hanno raccontato i suoi familiari, la giovane era da una ventina di giorni che non si sentiva bene, da quando era cioè alle prese con una brutta bronchite. Oltre a ricorrere alle cure della guardia medica e del medico di famiglia, la Capecchi era andata almeno 4 volte all’ospedale per farsi visitare e tutte le volte era stata rimandata a casa. Non è da escludere che oltre all’indagine interna possa muoversi pure la procura con un fascicolo per ricostruire quanto accaduto nei giorni precedenti la morte della giovane.

