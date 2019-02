Ruba una Ferrari e la parcheggia sotto casa/ Baggio, 35enne rom denunciato

Ha rubato una Ferrari ed ha ben pensato di parcheggiarla sotto casa, fregandosene minimamente di nascondere quel bolide sottratto illegalmente al legittimo proprietario. Protagonista in negativo di tale vicenda per certi versi assurda, è un 35enne rom, denunciato a piede libero. Non si sa come, molto probabilmente tramite annuncio su internet, il ladro in questione ha scoperto che un francese vendeva una Ferrari, un modello F430, che nonostante non sia proprio recentissima ha ancora il suo perché. I due fissano l’incontro e decidono così di vedersi per un’eventuale trattativa in quel di Genova. Il rom si finge interessato, raggiungendo un accordo per la cifra di 100mila euro, ma invece che estrarre dal portafoglio il libretto degli assegni, prende in mano una pistola minacciando il 40enne transalpino proprietario del mezzo italiano. A quel punto il 35enne rom sale in macchina e se ne torna a casa sua, nel quartiere milanese di Baggio.

RUBA UNA FERRARI E LA PARCHEGGIA SOTTO CASA

Subito scatta la denuncia e qualche ora dopo l’automobile viene trovata parcheggiata nella periferia milanese, in via Cusago, una zona dove di solito non si trovano Ferrari. A scovare il mezzo, una volante dei carabinieri, che mentre era impegnata in un normale controllo della zona, si è insospettita vedendo il mezzo, ed ha così deciso di prendere il numero di targa. I militari dell’arma hanno quindi comunicato con il comando, che gli ha a sua volta replicato che il mezzo era stato denunciato per furto. I carabinieri sono riusciti a risalire nel giro di pochi minuti al finto proprietario della supercar, trovato in casa con la moglie e i cinque figli, e denunciato a piede libero per rapina aggravata. La Ferrari è stata invece immediatamente sequestrata e a breve verrà restituita al legittimo proprietario. Il rom è risultato essere un pluripregiudicato con alle spalle numerosi reati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA