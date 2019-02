Paura a Madonna di Campiglio: un vasto incendio ieri ha distrutto gli ultimi due piani dell’Hotel Miramonti, struttura che si trova ai piedi del Canalone Miramonti dove annualmente si disputa la 3-Tre, slalom maschile di Coppa del Mondo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non sono stati registrati feriti ma una ventina di persone sono state fatte evacuare per motivi precauzionali. A causare il rogo potrebbe essere stato il malfunzionamento della canna fumaria, con le fiamme che sono state alimentate dal forte vento che soffia in montagna. Sul posto sono intervenute numerose squadre di vigili del fuoco della Val Rendena e delle Giudicarie.

Ultime notizie M5s, Movimento cambia pelle

Dopo l’ennesima batosta nelle elezioni regionali il Movimento Cinque Stelle cerca di correre ai ripari. Oggi in un lungo post sul blog delle stelle il capo politico del partito Luigi Di Maio, pur senza riconoscere la sconfitta, ha dato agli attivisti alcune novità. Per il vice premier la presentazione alle elezioni amministrative deve essere eseguita solamente se vi è una stretta correlazione tra territorio e candidati, per questo ci sarà sempre più una ricerca della partecipazione attiva. In tale contesto vi è anche l’abbandono della politica dei due mandati, con Di Maio che apre alla rielezione per più legislature almeno a livello regionale e comunale. Attenzionata anche la proposta del sindaco di Livorno Nogarin che punta a stringere alleanze con reti civiche cittadine.

Ultime notizie delitto Rozzano, si costituisce il killer

E’ durata 24 ore la sua latitanza, poi quando il cerchio stava per stringersi ha deciso di costituirsi. Si risolve cosi il giallo di Rozzano, un grosso centro del milanese che ieri aveva visto uno spietato omicidio. A perdere la vita era stato un 64enne di cui non sono state rese note le generalità, l’uomo era al centro di un inchiesta per sospetti abusi sessuali. Gli inquirenti avevano immediatamente prediletto la pista familiare, oggi quando si è costituito un 34enne ex genero della vittima hanno capito di avere ragione. L’omicida ha immediatamente confessato, adducendo come scusante di voler punire colui che aveva abusato della figlia. Insieme all’omicida si è costituito un complice che aveva avuto il compito di guidare lo scooter che era servito per la fuga.

Ultime notizie M5s, Giulia Sarti si autosospende

Nel giorno in cui arriva la rimodulazione del movimento, cercando di procedere ad un avvicinamento verso gli elettori, l’ennesimo caso infiamma il partito dei grillini. A tenere banco è la situazione di Giulia Sarti, una grillina influente stante la sua presidenza alla commissione giustizia. La Sarti era stata pizzicata da Le Iene a causa dell’annullamento di alcuni bonifici al Mef: la donna si era difesa cercando di incolpare l’ex fidanzato, un consulente informatico. Per suffragare la sua tesi la deputata aveva presentato querela contro l’uomo per appropriazione indebita. Dopo un anno la procura ha però deciso di non dover procedere in quanto non vi era nessun estremo di reato. La richiesta di archiviazione ha dato automaticamente torto alla donna, che per cautelare il Movimento si è auto sospesa.

Ultime notizie Brexit, si allontana il no deal

Per quanto la situazione rimanga abbastanza fluida lo spettro dell’uscita dell’Inghilterra senza accordo dall’Unione Europea si allontana sempre di più. Dopo l’apertura del laburista Corbin ad un secondo referendum, oggi la May si è detta disponibile a richiedere un “breve rinvio” ai partner europei, qualora a meta marzo il suo piano sarebbe bocciato dal Parlamento. La mossa ha di fatto disinnescato un altro emendamento, che tendeva a far assumere allo stesso Parlamento la guida della Brexit, e allo stesso tempo a tenere a freno l’ala radicale del partito del primo ministro, con molti colleghi di partito della May che non facevano mistero di volere la testa del primo ministro.



