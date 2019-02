Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 28 febbraio: i numeri vincenti

Si stanno per accendere le luci sulla nuova estrazione del Lotto, del Superenalotto e 10eLotto: quali saranno i premi distribuiti questa sera? Ancora poche ore di attesa e sapremo tutto del concorso di oggi, mentre la statistica ufficiale ci regala già notizie sulla classifica dello scorso appuntamento. Sbanca la settimana in 10eLotto, con una vincita di 50 mila euro centrata da un giocatore di Palermo. La combinazione con 9 numeri su 10 abbinata all’opzione Oro ha permesso al bottino di diventare ancora più generoso. Secondo posto per altri 9 numeri centrati su 10 giocati, sempre nel capoluogo siculo ma con un premio da 20 mila euro. La Top 3 del Lotto invece è più contenuta, guidata da un terno e ambo su Venezia realizzati in provincia di Chieti, a Casalbordino, per un valore di 18.500 euro. A seguire 12.450 euro indovinati grazie a quaterna e terno su Tutte le ruote registrati a Carrara.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

112 milioni di euro per il SuperEnalotto ed il Jackpot di questa sera. Il montepremi è ancora intatto, in attesa di conoscere il vincitore o i giocatori più fortunati che riusciranno a totalizzare la vincita. In attesa della nuova estrazione, rivediamo la statistica legata all’appuntamento dello scorso martedì. Ancora una volta le quote secondarie ritornano a toccare i minimi storici, almeno nella maggior parte dei casi. Con uno scontro alla pari, il 5 batte il cugino SuperStar con un premio da oltre 38 mila euro realizzato da cinque appassionati. Il 4+ invece sfiora i 26 mila grazie alla vincita di quattro giocatori. A seguire 164 vincitori per il 3+, con un premio da 2.177 euro. Sono invece 772 i tagliandi vincenti abbinati al premio da 259,63 euro del 4, mentre si sale fino a quota 27.318 per il numero di partecipanti che hanno indovinato il 3 ed il bottino da 21.77 euro. Infine 5 euro tondi per il 2, con un premio assegnato a 369.946 giocatori. La quota più piccola della lista standard si affianca quindi alla corrispettiva SuperStar, con bottino analogo da 5 euro e 28.529 vincitori. A salire i 10 euro dell’1+, registrato da 12.967 schedine, mentre i 100 euro del 2+ vengono assegnati a 2.085 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti anche per oggi, per allietare la serata di tutti gli appassionati della Sisal. Il concorso italiano sta per aprire i battenti, ma sono ancora tanti i giocatori in attesa di trovare i numeri da inserire nella schedina. Come fare se si hanno le idee ancora confuse? La nostra Rubrica si propone anche oggi come punto d’ascolto per tutti gli appassionati più incerti ed ha già trovato i numeri da consigliarvi grazie alla smorfia napoletana ed una news degli ultimi giorni. Parliamo di calcio internazionale e di una giovane promessa in particolare, che a quanto pare ha ingannato il mondo sportivo. Dopo essere riuscita a diventare il capocannoniere più giovane nel suo paese, l’indiano Gourav Mukhi è finito sotto inchiesta da parte delle autorità perché avrebbe mentito sulla sua reale età. Sembra infatti che il ragazzo si sia spacciato per un sedicenne, mentre in realtà avrebbe 28 anni. Da quanto emerge grazie alla stampa locale, sarebbe stato proprio il titolo appena ottenuto ad attirare l’attenzione, con tanto di approfondimento sulla sua anagrafica. Mukhi non è tra l’altro nuovo ad inganni di questo tipo, visto che tre anni prima è stato espulso dagli Under 16 proprio perché più grande. Vediamo cosa dice la smorfia: abbiamo il calciatore, 89, l’inganno, 44, l’età, 31, il pallone 10, e l’adolescente, 11. Come Numero Oro scegliamo invece l’inchiesta, 55.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot ancora sul podio: l’estrazione di oggi ci regalerà un vincitore? Lo sapremo solo a concorso avvenuto, grazie ai numeri vincenti centrati da tutti gli appassionati della Sisal. Il dubbio che il montepremi possa ancora rivelarsi inattaccabile non impedisce però ai giocatori italiani di pensare ad un’eventuale vittoria. Un motivo in più per pensare anche a come spendere subito una parte del bottino, a prescindere dai progetti personali più o meno grandi. Anche la nostra Rubrica si è già incamminata sullo stesso sentiero e vi parlerà oggi di un’iniziativa presente su Kickstarter che piacerà agli amandi del freddo e della neve. Snow incarna l’essenza di quei candidi fiocchi che scendono dal cielo durante i mesi più rigidi, dal colore brillante e invidiabile. Il dispositivo rinnova la sua formula per un sistema di sbiancamento dei denti che in soli 10 minuti farà splendere ogni sorriso. Il tutto grazie alla tecnologia che unisce lo sbiancamento della luce Blu all’eliminazione dei batterici tipica del LED rosso. Approvato dalla FDA e dalle misure contenute, SNOW sarà un compagno indispensabile per chi vuole ottenere un risultato professionale con un breve investimento in termini di tempo. Asta ancora aperta per 27 giorni e goal da oltre 4 mila euro già raggiunto.



