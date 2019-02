Madre Matteo Renzi rinviata a giudizio/ Laura Bovoli, processo Cuneo per bancarotta

Due settimane dopo il primo grosso guaio per i genitori di Matteo Renzi arriva una nuova “stangata” contro la madre Laura Bovoli che ha ricevuto dal giudice di Cuneo Emanuela Dufour il rinvio a giudizio per concorso in bancarotta per via di diversi legami tra la società Eventi6 (di cui era amministratrice) e l’azienda di Cuneo Direkta. L’inchiesta su Laura Bovoli fu la prima in ordine temporale per la famiglia Renzi, poi generante quella di Firenze che ha portato il marito Tiziano Renzi e lei stessa agli arresti domiciliari. Il processo per il caso di Cuneo inizierà il prossimo 19 giugno, con l’accusa che sostiene nell’inchiesta durata diversi mesi come la madre dell’ex premier abbia emesso delle note di credito fittizie dal valore di 78mila euro in favore di Direkta per aiutarla ad evitare la bancarotta. Secondo il pm Pier Attilio Stea, l’ad di Direkta Mirko Provenzano avrebbe usufruito di quelle note di credito emesse da Laura Bovoli per poter arginare «le richieste di pagamento da parte di quattro cooperative creditrici», riporta Repubblica.

SCATTA IL PRIMO PROCESSO ALLA FAMIGLIA RENZI

Dopo mesi di inchieste e di prime pagine (specie sul Fatto Quotidiano, il giornale che più ha “curato” il dossier della famiglia Renzi) si apre il primo vero processo per la madre dell’ex segretario Pd, mentre si trova già agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta sulle aziende di famiglia a Firenze. La giudice di Cuneo inizialmente si era dichiarata incompatibile (per essere stata in passato giudice in un processo collegato), ma la Corte d’Appello di Torino aveva poi sentenziato che non ci fosse alcun ostacolo in merito e che quindi Emanuela Dufour avrebbe dovuto esprimersi in merito al procedimento contro Laura Bovoli. Oggi è arrivata la decisione con il rinvio a giudizio per il prossimo 19 giugno 2019: ricordiamo che l’amministratore della società Provenzano è già stato condannato per reati fiscali e ha patteggiato per l’accusa di bancarotta.

