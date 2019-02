Reddito cittadinanza: modulo sul sito Inps/ Ecco come richiedere il sussidio

Il sito dell’Inps ha pubblicato il modulo per richiedere il reddito di cittadinanza, il sussidio che prevede un assegno mensile massimo di 780 euro, in favore delle famiglie in difficoltà economica. Per scaricare e visualizzare il modulo bisognerà accedere all’apposita sezione del sito “Prestazione e servizi”. Si tratta di un documento di quattro pagine in cui si spiega appunto il funzionamento del rdc, nonché i vari requisiti necessari per poter accedere allo stesso, e infine, cinque pagine da compilare. Si fa inoltre netta distinzione, all’interno dello stesso modulo, fra reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza: quest’ultima riguarda infatti quei nuclei famigliari al cui interno vi sono una o più persone di età pari o superiore ai 67 anni. Il sussidio potrà essere richiesto a partire dal prossimo 6 marzo con tre modalità: presentando il modulo compilato presso gli uffici postali, presso i centri di assistenza fiscale (Caf), o infine, attraverso il sito dedicato www.redditodicittadinanza.gov.it.

REDDITO CITTADINANZA: MODULO SUL SITO INPS

Prima di effettuare la domanda è necessario presentare la DSU, la dichiarazione sostitutiva unica per l’Isee presso l’Inps, per attestare i componenti del proprio nucleo famigliare nonché i dati relativi a reddito e situazione patrimoniale immobiliare e mobiliare. Una volta presentata la domanda per avere il rdc, questa sarà inviata all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, e nei successivi 5 giorni lo stesso ente verificherà che il richiedente disporrà di tutti i requisiti necessari per ottenere il sussidio. Se la domanda andrà a buon fine, l’esito positivo verrà comunicato via email o sms, e il “bonifico” verrà poi accreditato su una carta di pagamento elettronica dedicata. La pubblicazione del modulo per avere il “reddito” giunge a poche ore dall’approvazione in senato del maxi-decreto che prevedeva al suo interno proprio la stessa misura firmata M5s, nonché Quota 100, la riforma delle pensioni. Ora il decreto passerà alla Camera prima della sua entrata in vigore definitiva.

