Stefania Orlando/ “Sono stata l’amante di un uomo sposato. Andrea Roncato? Nessun…”

Domande al buio per Stefania Orlando che, dopo aver ascoltato i racconti di Jerry Calà e Damiano Carrara, svela di essere stata l’amante di un uomo sposato. “Ho avuto una storia con un uomo sposato quando ero molto giovane. Fu lui a dirmi che aveva una moglie dopo un mese che stavamo insieme. E’ durata circa un anno, ma oggi non lo farei mai“, spiega a Caterina Balivo. L’argomento si sposa sulla sua storia d’amore con Simone, più giovane di lei. “La differenza d’età, di nove anni, non mi spaventa più. Anzi, a volte, è lui quello più maturo tra i due. Oggi non ho più alcun tipo di problema. Non temo neanche il tradimento perchè non credo che Simona possa tradirmi perchè, oltre ad essere molto innamorati, siamo anche molto complici”, spiega Stefania Orlando che è pronta a convolare a nozze con quello che lei definisce “il mio grande amore”. Stefania Orlando, dopo aver dichiarato di non essere contraria alla chirurgia plastica, ammette di aver fatto delle punturine di vitamine, ma “non faccio botulino perchè non mi piace anche se non nego che, se ne dovessi avere bisogno, un lifting lo farei“, spiega Stefania Orlando che poi svela che per mantenersi in forma sta attenta all’alimentazione. “Ho anche un fidanzato più giovane, quindi devo stare attenta”, dice la Orlando che annuncia che si sposerà a luglio.

STEFANIA ORLANDO: “IL RAPPORTO CON ANDREA RONCATO”

Tra le domande a buio che Caterina Balivo pone a Stefania Orlando arriva quella sull’ex marito Andrea Roncato. Di frontea ad un filmato, sul viso di Stefania Orlando scende un’ombra. “Non ci sono rapporti tra me e il mio ex Andrea Roncato. Abbiamoa vuto un ottimo rapporto. La frase che lui diceva sempre che sono stata la migliore dell’ex moglie, mi faceva molto piacere. Dopo la nostra separazione abbiamo avuto un rapporto meraviglioso: lui era un amico e un grande complice. Siamo usciti con i nostri rispettivi partner. Con la sua ex fidanzata mi è stato molto vicino in un periodo particolare e molto difficile della mia vita. Oggi non ci sono più rapporti. Da alcuni suoi comportamenti, ho capito che non gradiva che io continuassi a far parte della sua vita” – spiega Stefania Orlando che poi aggiunge – “io voglio molto bene ad Andrea quindi, per me, è importante solo che sia felice”. La Orlando, poi, rivela di non aver mai conosciuto la sua attuale moglie. Stefania ha cercato di riallacciare i contatti invitandolo al suo cinquantesimo compleanno “ma lui e sua moglie non sono venuti. Poi lui ha festeggiato i 70 anni e non sono stata invitata, ma non sono arrabbiata. Sono solo un po’ delusa”, conclude la Orlando.

