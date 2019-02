Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Di Maio scarica la Sarti (28 febbraio 2019) 

Pesantissima deposizione di Michael Cohen, ex avvocato del presidente Trump e vero uomo ombra della sua campagna elettorale per le scorse presidenziali. Cohen ha iniziato a deporre davanti al Congresso americano e sotto giuramento ha detto al sua verità, definendo il tycoon americano un “imbroglione” e un “razzista”. La deposizione dell’uomo forte di Trump avviene nel momento in cui l’inquilino dello studio ovale sta incontrando il presidente sud coreano, ma per i temi esposti potrebbe essere deflagrante e portare niente di meno che alla messa in stato d’accusa di Trump. Cohen afferma che il presidente ha mentito agli americani in più occasioni, una di queste è quando disse che non aveva affari in Russia, fu prima della sua elezione e Trump puntava a chiudere un accordo che gli avrebbe fruttato una plusvalenza di centinaia di milioni di dollari.

Ultime notizie, Di Maio scarica la Sarti

All’indomani dell’auto sospensione di Giulia Sarti dal Movimento Cinque Stelle arriva la pietra tombale sulla carriera politica della donna. E’ stato lo stesso capo politico del movimento infatti a perorare la sua espulsione dal partito, con Di Maio che ha dato incarico per avviare gli atti propedeutici per allontanarla dal compito di presidente della commissione giustizia. Intanto nella questione interviene anche l’ex compagno della donna, Bogdan Andrea Tibusche, il consulente informatico, scagionato dall’accusa di aver messo le mani nel conto della parlamentare, si dice pronto a contro querelare la sua ex compagna, stante che era stata lei a concordare con i responsabili della comunicazione del movimento le accuse verso di lui, al solo scopo di salvare la sua poltrona.

Ultime notizie, tensione tra i cieli di India e Pakistan

Situazione al limite dell’insostenibile al confine tra India e Pakistan, una zona che tiene in fibrillazione tutto il mondo, stante che i due paesi posseggono entrambi l’arma atomica. Ennesima escalation di tensione, con la contraerea pachistana che ha abbattuto due aerei indiani. La colpa dei veicoli secondo Islamabad è stata quella di sconfinare nel proprio spazio aereo, per Delhi invece i propri piloti stavano proteggendo lo spazio aereo indiano da uno sconfinamento di aerei avversari. Nello scontro un pilota indiano è stato catturato, incerta la sorte dell’altro pilota che dovrebbe essersi lanciato con il paracadute. La zona è una delle più calde di tutto il pianeta, nonostante gli appelli alla calma di Stati Uniti, Cina e Russia.

Ultime notizie, Pistoia muore a 28 anni dopo essere stata dimessa dall’ospedale

Increscioso episodio all’ospedale di Pistoia dove una donna di 28 anni è morta improvvisamente, dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso. il decesso che ha colpito Cristiana Capecchi, si tinge però di giallo stante che la ragazza nell’ultima settimana si era recata per quattro volte al pronto soccorso lamentando difficoltà di respirazione. Domenica l’ultimo episodio, questa volta però il blocco è stato fatale, e nonostante l’immediato intervento dei sanitari per Cristiana non c’è stato nulla da fare. Sulla situazione ora vuol vederci chiaro il ministro della salute, che ha immediatamente disposto l’invio degli ispettori all’ospedale di Pistoia.

Ultime notizie, domani torna la Serie A

Domani si torna in campo con la Serie A per una giornata che mostrerà due incontri davvero appassionanti. Da un lato sabato sera sarà il turno del derby della capitale tra Roma e Lazio. Dall’altro domenica invece sarà il momento della gara tra la Juventus capolista e il Napoli secondo al San Paolo. Attenzione però a stasera quando si giocherà Cagliari Inter. I sardi lottano per una salvezza tranquilla e dopo una partenza incerta stanno vivendo un buon momento anche grazie agli innesti di calciomercato di gennaio. I nerazzurri dopo la grana Icardi hanno iniziato a macinare risultati positivi anche se sono reduci da un rigore assurdo che ha dato il pari alla Fiorentina nell’ultima gara di Serie A.



© RIPRODUZIONE RISERVATA