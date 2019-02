Bimbo di 8 anni abbandonato in strada: “mamma non mi vuole più”/ Carmagnola, “in roulotte non cʼè spazio”

Lo hanno trovato mentre vagava da solo per le strade di Carmagnola, in provincia di Torino. Ha appena 8 anni il bimbo abbandonato dai suoi genitori e intercettato dai vigili, infreddolito, spaventato e in stato confusionale, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che hanno rischiato d investirlo. Il piccolo, come spiega Corriere.it, è stato trovato senza documenti, senza un giubbotto e solo con addosso un maglioncino leggero. Inizialmente ai vigili non ha raccontato nulla ma dopo una tazza di latte caldo si è calmato ed ha iniziato a parlare. Il suo racconto choc parla di una storia di abbandono da parte dei suoi genitori, una coppia di origine bosniaca ma da tempo in Italia ed ha rivelato di non avere un posto dove poter andare. “La mamma mi ha abbandonato, non mi vuole più”, avrebbe detto tra le lacrime. Inserendo le sue generalità in una banca dati, tuttavia, gli agenti non hanno riscontrato alcun risultato. Il bimbo non avrebbe mai frequentato la scuola e la sola prova della sua esistenza è il certificato di nascita, nel Comune di Maddaloni, in provincia di Caserta. Inizialmente gli agenti non sono riusciti a trovare i genitori collocando quindi il piccolo in una comunità protetta per minori, ma le ricerche sono comunque andate avanti.

BIMBO DI 8 ANNI ABBANDONATO: GENITORI DENUNCIATI

Solo dopo qualche giorno, i militari sono riusciti a rintracciare la madre del bimbo di 8 anni abbandonato in strada: si trovava in una roulotte all’interno di un campo nomadi del Chierese. La donna ha 38 anni e dopo aver interrotto la sua relazione con il marito senza procedere con una separazione legale, oggi ha un nuovo compagno che avrebbe però mal sopportato la presenza del figlio di un altro uomo, manifestando disprezzo nei confronti del bambino. Per questo la madre non ha voluto tenerlo con sé: “Vivo con un nuovo compagno e in roulotte non c’è più posto per il bambino”, avrebbe detto. “Non sta più con noi, vive con i nonni, non deve ritornare qui”, ha aggiunto. Di fronte a queste parole i vigili sono rimasti interdetti. Nel frattempo gli agenti hanno cercato di rintracciare anche il padre del piccolo, anche lui 38enne e residente in Campania. Ora entrambi i genitori sono stati denunciati per abbandono di minori ma le indagini sono ancora in corso. “Il bimbo ora è stato affidato ad una comunità che ne sta prendendo cura, ma tutta la popolazione di Carmagnola si è stretta intorno a questo piccolo e si sta dando da fare per fargli avere quel che gli serve. So che anche la Caritas si è attivata; a quanto ci dicono ora è sereno e chiama casa il posto dove è stato accolto. Questo è un buon segno”, ha commentato il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio, come riporta TgCom24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA