Roma, spari nella notte: 20enne gravissimo/ Ultime notizie, ricoverato al San Camillo: si teme la paralisi

Spari nella notte a Roma. A piazza Eschilo, nel quartiere Axa della capitale, un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito in maniera grave dopo aver ricevuto una serie di colpi di pistola. L’episodio si è verificato attorno alle ore 2:00 della notte fra sabato 2 febbraio e domenica 3, nei pressi di un pub della zona: una violenta lite, come capitano spesso e volentieri, è degenerata in breve tempo, e uno dei partecipanti ha estratto una pistola facendo fuoco verso il giovane. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, e non è ancora chiaro chi sia il responsabile di tale gesto, ne tanto meno il perché di questi colpi d’arma da fuoco sparati contro il ragazzo. Gli abitanti del quartiere, svegliati dal trambusto, hanno spiegato di aver sentito delle urla in strada provenire dalla piazza, anche se al momento non si sa molto di più. Sul posto sono giunte immediatamente le ambulanze con il personale sanitario del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasporto d’urgenza presso la struttura ospedaliera del San Camillo di Roma.

ROMA, SPARI NELLA NOTTE: 20ENNE GRAVISSIMO

Il giovane è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono giudicate gravi. La vittima è stata ritrovata in una pozza di sangue al momento dell’arrivo dei paramedici, ed aveva già perso coscienza a causa dei colpi ricevuti che gli hanno provocato delle ferite molto profonde ai fianchi e si teme una lesione alla colonna vertebrale. La Squadra Mobile della Polizia di Stato sta indagando per provare a ricostruire l’intera vicenda, sia attraverso le testimonianze dei numerosi presenti, sia acquisendo i filmati delle telecamere in zona, sperando che possano aver ripreso l’intera scena. Pare che sarebbero diverse le persone coinvolte e che i colpi di pistola sparati sarebbero almeno tre, il che combacerebbe con le gravi ferite riportate dal 20enne. La vittima sarebbe un ragazzo di Treviso, un nuotatore che spesso si allena al centro federale di nuoto di Ostia, e non è ben chiaro se fosse anch’egli coinvolto nella rissa o fosse totalmente estraneo ai fatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA