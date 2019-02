Asiago, coniugi trovati morti in casa con la figlia/ Lei avrebbe ucciso i genitori e poi si sarebbe suicidata

Tragedia ad Asiago, dove tre persone di un unico nucleo familiare sono state trovate morte all’interno della loro abitazione, la seconda casa di famiglia. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un caso di duplice omicidio e suicidio. Le vittime sono Lino Marzaro, 85 anni, la moglie Ubaldina Mantovani, 83 anni, e la figlia Silvia, di 43 anni. Quest’ultima, riporta Il Gazzettino, avrebbe ucciso i genitori, forse avvelenandoli, e poi si sarebbe tolta la vita. La tragica scoperta è stata fatta nel pomeriggio di oggi, in contrada Pennar, a poche centinaia di metri dall’omonimo caseificio. Dopo che è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Asiago, Suem 118, polizia locale, vigili del fuoco e il pm Hans Roderich Blattner. I pompieri hanno escluso sin da subito la possibilità che il decesso dei tre familiari potesse essere causato dal monossido di carbonio.

ASIAGO, CONIUGI TROVATI MORTI IN CASA CON LA FIGLIA

I due anziani e la loro figlia non davano più notizie di loro e non rispondevano più alle chiamate. Per questo è scattato subito l’allarme che ha portato alla terribile scoperta oggi pomeriggio ad Asiago. Il rinvenimento dei tre corpi senza vita è avvenuto intorno alle 17.45 di oggi da parte dei vigili del fuoco, chiamati dalla polizia locale su segnalazione dei vicini, che non avevano più notizie della famiglia da qualche giorno. Al momento gli investigatori non si sbilanciano sulle ipotesi della tragedia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la figlia avrebbe una forma di disabilità. SkyTg24 riferisce che le vittime, residenti a Mirano (Venezia), si sarebbero recate sull’Altopiano, nella loro seconda casa, per un periodo di vacanza che ha avuto un drammatico epilogo visto che i coniugi sono stati trovati morti in casa con la figlia. Sulla tragedia sono in corso indagini, ma al momento si esclude un avvelenamento da monossido di carbonio: propende l’ipotesi del duplice omicidio e suicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA