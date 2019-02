Cardito, funerali bimbo ucciso di botte/ L’ultimo saluto a Giuseppe: mamma scortata dalla polizia

Il dramma di Cardito ha colpito l’opinione pubblica, con il piccolo Giuseppe ucciso di botte da Tony Badre, compagno della madre. La sorellina sta meglio, come riporta Pomeriggio 5, e a breve si terrà una fiaccolata per commemorare il bimbo: grande dolore nel Napoletano, con i funerali di sabato che hanno vissuto momenti di rabbia e tensione. «Io oggi sono qui a salutare Giuseppe con tutta Cardito, lo salutiamo con amore e con tanto dolore», le parole di Nunzia in onda al programma di Pomeriggio 5, con la donna che ha parlato anche della presenza della madre ai funerali: «Una vigliacca, non si doveva permettere di andare ai funerali: ha permesso di uccidere due figli, io non avrei mai avuto il coraggio di andare lì e dare un bacio alla bara, doveva fermarlo».

FUNERALI CARDITOLE PAROLE DELL’AMICO DI TONY

I parenti del padre del piccolo si sono scagliati contro la madre, rea di non essere intervenuta durante il pestaggio, e c’è grande ira a Cardito. A Pomeriggio 5 è intervenuto anche Davide, il migliore amico di Raffaele che è a sua volta amico di Tony Badre. Lui la domenica è stato chiamato da Raffaele ed è stato tra i pochi a vedere Toni nei momenti successivi al fatto: «Ero a pranzo e mi ha detto di venire subito qua. Sono sceso immediatamente e li ho visti per strada: erano ansiosi. Toni era immobile, diceva che stava girando per trovare delle pomate. Raffaele mi ha detto sottovoce che aveva ucciso il bambino. Toni era sotto choc. Lo abbiamo portato sotto casa, dove c’erano le forze dell’ordine: doveva assumersi le sue responsabilità».

