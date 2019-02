Genova, guasto a rete del gas: “Spegnete i riscaldamenti”/ Ultime notizie, “usate il metano solo per cucinare”

In seguito ad un guasto nella rete di distribuzione nazionale, Genova si è ritrovata a trascorrere la scorsa notte al freddo, senza la possibilità di poter usufruire dei riscaldamenti. Una vera e propria emergenza gas, iniziata già nella mattinata di domenica 3 febbraio e che, secondo le indicazioni dei tecnici potrebbe proseguire fino a questa mattina. Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, tutto sarebbe nato in seguito ad una fuga di gas a Murta, che ha portato tra l’altro all’evacuazione di alcune abitazioni. E così Snam, la società che gestisce la distribuzione del gas, oltre a confermare i disagi ha anche chiesto ai genovesi di spegnere i riscaldamenti e di limitare l’utilizzo del metano almeno fino a questa mattina. In merito, in un comunicato diffuso da Iren si legge: “A causa di un intervento di Snam Rete Gas sulla rete di trasporto nazionale per un guasto, si invitano tutti i cittadini di Genova a non utilizzare il gas metano se non per cottura cibo”. Ad essere coinvolta nell’emergenza gas l’intera città ad eccezione di alcune zone di Levante, ovvero Quarto, Quinto e Nervi.

GUASTO A RETE DEL GAS: NESSUN PROBLEMA DI SICUREZZA

Lo stesso comunicato ha specificato come in seguito al guasto alla rete del gas non ci sarebbe in realtà alcun problema di sicurezza me “si tratta solo di limitazioni di erogazione del gas sulla rete cittadina”. Da qui l’indicazione a “non utilizzare impianti di riscaldamento autonomo” e l’invito anche agli amministratori di condominio “a chiudere l’impianto centralizzato intervenendo sulla valvola di intercettazione o di richiedere l’intervento del manutentore”. La situazione dovrebbe comunque tornare alla normalità a breve. La rete in oggetto ha subito un guasto ieri mattina a Murta, in Valpolcevera e qui sarebbero state evacuate in via precauzionale ben cinque case. Conscia del forte disagio che la limitazione di gas avrebbe potuto generare, la società Snam si è detta comunque disponibile, in collaborazione con il comune di Genova, ad offrire supporto ed ospitalità per la notte ed ogni altro tipo di necessità alla popolazione coinvolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA