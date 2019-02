Papa Francesco ad Abu Dhabi: il programma/ Diretta streaming video visita: l’incontro con l’Islam e l’Imam

A mettere il giusto focus sui cruciali incontri di oggi di Papa Francesco ad Abu Dhabi – nel primo giorno completo del breve viaggio del Pontefice negli Emirati Arabi Uniti – ci ha pensato il Segretario di Stato vaticano, il Card. Pietro Parolin in una intervista all’Osservatore Romano: «L’incontro di Papa Francesco con il grande imam di al-Azhar nel viaggio negli Emirati Arabi” segnerà una svolta». Per il Cardinale, il 27esimo viaggio apostolico del Papa argentino sarà determinante a livello simbolico e non solo: «occorre ritrovare la radice della nostra fraternità che è la comune appartenenza all’umanità. E tutto questo in vista di una lotta molto chiara, molto esplicita, contro ogni tipo di fondamentalismo, contro ogni tipo di radicalismo che può portare al conflitto e alla contrapposizione, e in vista di costruire sentieri di riconciliazione e di pace». Simili parole le aveva usate lo stesso Papa Francesco ieri partendo da Roma Ciampino con un tweet pubblico «Sono in partenza per gli Emirati Arabi Uniti. Mi reco in quel Paese come fratello, per scrivere insieme una pagina di dialogo e percorrere insieme sentieri di pace. Pregate per me!». Non solo, durante l’Angelus da Roma non erano state casuali le parole pronunciate in difesa dello Yemen per la grave situazione di guerra ancora in corso e generato proprio dallo scontro politico e religioso dei grandi Paesi arabi sul golfo: «Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen. La popolazione è stremata dal lungo conflitto e molti bambini soffrono la fame: il loro grido e quello loro genitori sale al cospetto di Dio. Faccio appello alle parti interessate e alla Comunità internazionale per favorire con urgenza il rispetto degli accordi, assicurare il cibo e lavorare per il bene della popolazione. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli dello Yemen».

IL PAPA NEGLI EMIRATI ARABI: IL PROGRAMMA DI OGGI

Sulla scia di quel “dialogo” continuamente invocato dal suo Pontificato, ad Abu Dhabi oggi Papa Francesco parteciperà all’incontro interreligioso sulla Fratellanza con altri 700 leader di varie religioni e al termine terrà un importante incontro con il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Il tutto avverrà alle ore 18.10, preceduto da altri due importanti eventi a livello politico e anche altamente simbolico: alle 12 ad Abu Dhabi è in programma la cerimonia di benvenuto all’ingresso del palazzo presidenziale e la visita ufficiale al Principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, mentre alle ore 17 si tiene l’incontro privato con i membri del Muslim Council of Elders nella Gran Moschea dello sceicco Zayed. Proprio questa visita coincide con una ricorrenza tanto speciale quanto significati: sono infatti 800 gli anni trascorsi dallo storico incontro di San Francesco d’Assisi con il sultano d’Egitto, Malik Kamil. Una “terza via” per la missione, senza guerra e senza però rinunciare all’annuncio della verità: Francesco capì che il dialogo è il vero spazio della missione per confrontarsi con chi non conosce realmente Gesù Cristo. Quello spazio della missione non si reggeva solo sul “rigido” principio della verità, bensì su quello benevolo della carità e dell’incontro. Da Assisi ad Abu Dhabi, oggi un altro Francesco tenta il medesimo percorso di pace in una terra funestata dalle insidie e trame economiche e geopolitiche che spesso purtroppo emergono in scontri con il fondamentalismo religioso che ne è la bandiera principale.





