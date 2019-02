Serafina Strano, dottoressa abusata in Guardia Medica/ “Inascoltata e abbandonata!” (Storie Italiane)

Serafina Strano, una dottoressa in servizio presso una Guardia Medica in provincia di Catania, nella notte tra il 18 ed il 19 settembre 2017 mentre era di turno è stata vittima di una assurda violenza sessuale. Da allora la donna combatte affinché ciò che è accaduto a lei non succeda più ad altre donne. Oggi Serafina è intervenuta con coraggio alla trasmissione Storie Italiane per raccontare il suo incubo che continua poichè, come dalla stessa donna denunciato, nulla sarebbe cambiato da quel giorno terribile. La Strano avrebbe voluto lasciarsi alle spalle il calvario vissuto, ma ha ammesso: “Da un po’ di tempo mi ero riproposta di gettare alle spalle la vicenda. Ho accettato di venire e quindi ricordare, perchè ancora ad oggi non mi rassegno al fatto che malgrado quello che sia successo a me e prima ancora ad altre colleghe, mi ero illusa che le istituzioni facessero veramente qualcosa di concreto. Fino ad ora però non si è fatta alcuna prevenzione vera sulla problematica del medico – uomo o donna che sia – lasciato da solo dentro le Guardie mediche”. Di recente, un altro caso simile si è tristemente registrato, con la denuncia di una nuova dottoressa, vittima, che ha ribadito quanto sia stata lasciata da sola, in balia delle violenze.

SERAFINA STRANO, LA DENUNCIA INASCOLTATA DELLA DOTTORESSA

La dottoressa Serafina Strano, vittima di violenza mentre era di turno in una Guardia Medica, ha quindi aggiunto, fermando il dibattito accesissimo in studio: “E’ vero, siamo in una società violenta, in questo anno e mezzo sono stata chiamata a essere testimone e fare riflessioni su questi concetti ma nelle trasmissioni si perde spesso il fuoco”. A sua detta, si parla di una situazione che riguarda il servizio medico primario e di base e che è in crisi profondissima. “Il punto è che nonostante tutti sappiano in ambito medico ciò che accade, dietro le quinte tutti dicono che è un servizio inutile che così strutturato non serve a nulla. E’ una cosa abbandonata come quella donna trucidata nel garage, è questo il problema!”, ha protestato il medico. Serafina, di fatto, è stata abbandonata dalle istituzioni e al momento non si è avuto ancora un intervento concreto sul problema denunciato dalla vittima, ancora in attesa di risposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA