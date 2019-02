Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: caos maltempo su autostrade e ferrovie (4 febbraio 2019) 

Il ministro Toninelli ha immediatamente mandato gli ispettori ministeriali per accertare le cause dei disagi patiti ieri dagli utilizzatori dell’Autobrennero. Per il titolare del dicastero delle infrastrutture è inspiegabile come mai alcuni automobilisti siano rimasti bloccati per oltre 15 ore sul nastro d’asfalto, con l’autostrada chiusa a causa di una valanga. Nella comunicazione con cui Toninelli comunicava l’apertura dell’indagine ministeriale nuova gaffe dell’esponente a Cinque Stelle, egli infatti ha affermato che è sua intenzione far ritornare l’autostrada pubblica, dimenticava però che la gestione è già pubblica all’85%. Immediata la levata di scudi dell’opposizione con la deputata di Forza Italia Biancofiore che parla di “dilettante allo sbaraglio”.

Ultime notizie, tensione ancora alta sulla TAV

Dopo essere stato al centro delle critiche da parte del Movimento Cinque Stelle è arrivata la risposta del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il leader del Carroccio impegnato oggi in un tour elettorale sottolinea come non ci debba essere una mercificazione dell’autorizzazione al compimento dell’alta velocità, stante che l’opera deve assolutamente partire. Per Salvini l’opera non può essere barattata con l’autorizzazione a procedere sul caso Diciotti, stante che il processo sul mancato sbarco dei migranti non deve essere autorizzato dal Parlamento. Non poteva mancare a queste affermazioni la replica dell’altro Vice Premier Di Maio, con il capo politico dei grillini che continua a perorare la linea dura sulla Tav, per il politico campano l’opera non vedrà mai la luce.

Ultime notizie, grave dopo una sparatoria una giovane promessa del nuoto

Gli hanno sparato in piena notte al torace ferendolo gravemente, con gli inquirenti che ancora non riescono a capire il movente. A essere ferito è stato il 19enne Manuel Bortuzzo, un ragazzo di Treviso che si era trasferito a Roma per continuare a coltivare la sua passione del nuoto. Manuel era nel quartiere dell’Axa, quando per motivi ancora da accertare è stato affiancato da uno scooter con due persone a bordo. I due dopo averlo guardato hanno esploso alcuni colpi di pistola colpendolo al torace. Immediato l’arrivo dei poliziotti che si trovavano a un centinaio di metri di distanza per sedare una rissa in un locale. Bortuzzo è stato trasferito al San Camillo e sottoposto a un duplice intervento chirurgico, le sue condizioni sono gravi anche se stazionarie.

Ultime notizie, storica visita del Pontefice negli Emirati Arabi

Atteso direttamente dallo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan è iniziato il viaggio pastorale di Papa Francesco negli Emirati Arabi. Il Pontefice è atterrato regolarmente nel tardo pomeriggio italiano per iniziare quello che lui stesso ha definito un viaggio storico. Bergoglio parteciperà domani all’incontro interreligioso sulla Fratellanza umana, insieme al vicario di Cristo prenderanno parte all’incontro i più importanti leader religiosi mondiali. Il viaggio programmato da tempo ha ricevuto pesanti critiche da parte di Amnesty International che stigmatizza la repressione del governo locale. Il viaggio di Papa Francesco si concluderà tra 3 giorni dopo un messa in cui sono previsti 135.000 fedeli.

Ultime notizie Serie A, stasera le ultime due gare

La giornata di Serie A, terza del girone di ritorno, si completa oggi con altre due partite. Alle ore 19.00 sarà il momento del derby Frosinone Lazio e alle 21.00 invece si giocherà Cagliari Atalanta. I biancocelesti sono chiamati a una vittoria che potrebbe permettere un salto decisamente interessante in classifica. Sopra infatti hanno pareggiato Roma e Milan mentre ha perso la Sampdoria. Con tre punti la squadra di Simone Inzaghi aggancerebbe i cugini della Roma. Attenzione anche alla Dea che è a pari punti con i biancocelesti e per la quale vale praticamente lo stesso discorso. Il Frosinone però deve stare molto attento perché la classifica si è smossa e tutte hanno fatto punti, con la sorprendente vittoria del Bologna di Mihajlovic a San Siro contro l’Inter.



