Venezuela, Maduro contro l’Europa “no a nuove Elezioni”/ Ultime notizie: Francia riconosce Guaidó, Italia ‘ni’

Giornata interlocutoria quella di ieri in Venezuela dopo che le piazze di Maduro e Guaidó, sabato scorso, avevano ribadito un solo assunto: non c’è spazio per il dialogo, almeno fino a quando l’esercito non prenderà una decisione netta su chi appoggiare nei prossimi mesi cruciali per la stabilizzazione di un Paese sull’orlo della guerra civile e del default. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ufficialmente ha rifiutato l’ultimatum imposto da sette Paesi europei a indire elezioni anticipate: «no alle Presidenziali, il Venezuela è un Paese libero con un Presidente legittimo» ha ribadito ancora ieri il dittatore di Caracas, mentre l’ultimatum scadeva di fatto ieri sera. Stamattina Macron ha già dato ufficiale riconoscimento del Presidente ad interim Juan Guaidó, mentre la Spagna lo ha seguito immediatamente proprio in questi minuti con l’annuncio del Premier Sanchez da Madrid: in giornata dovranno seguire lo stesso iter anche Germania, Austria, Olanda, Portogallo e Regno Unito. E l’Italia? Per ora l’ultimatum non è stato lanciato anche perché il M5s è tutt’altro che concorde con la Lega nel destituire Maduro e portare il Venezuela ad elezioni libere. Lo scenario potrebbe cambiare nel momento in cui l’ultimatum dei 7 Paesi Ue porterà a delle inevitabili conseguenze che coinvolgeranno Usa e Russia nello schieramento di un “casus belli” che rischia di tenere la Comunità Internazionale sempre più “impegnata” sul destino di Caracas con inevitabili “scelte” da prendere anche per il Governo di Roma. Ancora oggi, nuovo appello di Guaidó a Conte tramite le interviste a Giornale e Corriere della Sera «l’Italia si unisca agli altri grandi Paesi dell’Europa occidentale nel chiedere nuove elezioni».

RUSSIA REPLICA A TRUMP: “NO ALLA FORZA”

«L’Uruguay e l’Unione europea ospiteranno giovedì 7 febbraio la riunione inaugurale del Gruppo di contatto internazionale sul Venezuela. L’incontro a Montevideo, si terrà a livello ministeriale», lo ha annunciato ieri l’Alto Rappresentante Ue Federica Mogherini assieme al Presidente dell’Uruguay Tabaré Vazquez. In questo gruppo di contatto ci saranno 8 Stati membri Ue (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito) e i Paesi dell’America Latina (Bolivia, Costarica, Ecuador e Uruguay). L’obiettivo è chiaro – «creare le condizioni per l’emergere di un processo politico e pacifico, consentendo ai venezuelani di determinare il proprio futuro, attraverso lo svolgimento di elezioni libere», riporta l’Ansa – che funzioni effettivamente, non è dato saperlo. «Fermati. Fermati. Donald Trump! Stai facendo degli errori che ti macchieranno le mani di sangue e lascerai la presidenza macchiata di sangue. Rispettiamoci, o vuoi ripetere il Vietnam in America Latina?», ha tuonato ieri Maduro contestando la posizione degli Usa che ieri non ha escluso l’intervento militare. L’Ue “dialoga”, la Russia si scontra con Washington con una netta dichiarazione del n.2 “ideale” di Putin, il Ministro degli Esteri Lavrov: «se usa in Venezuela la forza, Trump mina tutti i principi di base del diritto internazionale».

