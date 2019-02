Emiliano Sala, il cane Nala lo attende davanti alla finestra/ La foto commuove il web “Anche lei ti aspetta”

Oltre ai parenti e agli amici più stretti, c’è anche qualcun altro che sta soffrendo a seguito della scomparsa di Emiliano Sala: il suo cane. L’attaccante di proprietà del Cardiff City aveva adottato nel 2015, quando giocava prima nel Bordeaux e poi nel Caen, una cagnolona di nome Nala. Da allora i due erano divenuti inseparabili, e il bel cane tutto nero era in attesa di essere trasferito in Inghilterra, per seguire il proprio padrone dopo l’acquisto del club britannico durante la recente sessione di calciomercato invernale. Purtroppo Sala è precipitato con l’aereo su cui viaggiava nel canale della Manica, e non vi sono praticamente più speranze di ritrovarlo in vita, anche perché il relitto è stato ritrovato domenica scorsa, e a bordo vi era una persona non meglio identificata. Sala era scomparso lo scorso 22 gennaio, e da quel giorno il suo cane Nala attende il suo arrivo.

EMILIANO SALA, IL CANE NALA LO ATTENDE DAVANTI ALLA FINESTRA

Lo scatto che ha pubblicato la sorella di Sala, Romina, è di quelli strappalacrime: sulla sua pagina Facebook si vede Nala seduta davanti a quella che sembrerebbe una porta-finestra, in attesa appunto del ritorno del suo padrone. La foto (che trovate pubblicata qui sopra), ha fatto in breve tempo il giro del web, raggiungendo migliaia di like, condivisioni e commenti vari. «Anche Nala ti aspetta», ha scritto la sorella del calciatore argentino, ma ormai tutti sono consci che sarà impossibile ritrovare il giocatore di origini italiane. Romina sta riempiendo i social di foto del fratello da quando lo stesso è scomparso, e non sembrerebbe volersi dare pace, non rassegnandosi al fatto che Emiliano sia ormai morto. A questo punto manca solo l’ufficialità che con grande probabilità potrebbe arrivare a giorni, se il cadavere individuato sull’aereo sarà proprio quello del giocatore. Purtroppo nessuno potrà più riabbracciare il calciatore, nemmeno Nala, che intanto attende davanti alla finestra, in silenzio, con il cuore spezzato…

