FOGGIA, ATTENTATI INCENDIARI AI NEGOZI: 15 ARRESTI/ Antiracket, elicotteri e reparti speciali in azione

Una massiccia operazione antiracket in risposta alla serie di attentati incendiari verificatisi nei giorni scorsi nei confronti di diversi negozi a Foggia: è quella che sta avendo luogo in queste ore dopo una “tempestiva indagine” coordinata dalla Procura della Repubblica. Polizia, carabinieri e guardia di finanza sono impegnati dalle prime ore di questa notte in una vasta operazione di polizia giudiziaria ribattezzata “Chorus” con l’obiettivo di assicurare alla giustizia i responsabili delle bombe agli esercizio commerciali di Foglia, nonché di estorsioni, rapine, armi e tentato omicidio. A renderlo noto in un comunicato è il comando provinciale dei carabinieri di Foggia, sottolineando che per il momento sono stati eseguiti 15 arresti. Un numero che potrebbe essere destinato ad aumentare dal momento che l’operazione antiracket nei confronti dei clan è ancora in corso.

FOGGIA, ATTENTATI INCENDIARI AI NEGOZI: 15 ARRESTI

Nell’operazione “Chorus” delle forze dell’ordine nata in risposta agli attentati incendiari dei giorni scorsi sono impegnati più di cento militari fra Arma dei carabinieri, Finanzieri e agenti della polizia di Stato, con elicotteri e reparti speciali. Un’azione resasi di fatto necessaria dopo che nella città pugliese si erano verificati ben 4 attentati nel giro di soli 10 giorni: il primo episodio si era verificato il 23 gennaio, quando una bomba aveva sventrato l’ingresso di un negozio di prodotti di bellezza e per parrucchieri finito già in passato nel mirino dei clan. Il 25 gennaio il racket se l’era presa con un negozio di articoli cinesi alla periferia. Il 30 era stata la volta di un negozio di elettrodomestici: in questo caso un ordigno artigianale aveva distrutto la saracinesca in ferro e danneggiato l’insegna luminosa del negozio. L’ultimo episodio domenica, solo due giorni fa, nei confronti di un bar di Foggia.

