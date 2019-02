GAIA MASERA, CHI E’ LA FIDANZATA DI SHADE/ YouTuber da 150mila iscritti

Gaia Masera è la fidanzata di Shade, il rapper pronto a calcare per la prima volta il palcoscenico di Sanremo 2019. Il rapper, infatti, è uno dei 24 big in gara con la canzone “Senza farlo apposta” che presenterà in coppia con Federica Carta. Dopo il grandissimo successo di “Irraggiungibile” si ricompone così la coppia per un duetto molto atteso dalle giovanissime generazioni. Intanto pronta a fare il tifo per il suo amore sarà Gaia Masera, la youtuber e make-up Artist che può contare centinaia di followers sui social. Gaia e Shade si sono conosciuti proprio sui social dove è nato il primo contatto. Poi i due non si sono più lasciati nonostante gli impegni e il lavoro, sono riusciti sempre a portare avanti la loro relazione.

Chi è Gaia Masera, fidanzata di Shade

Gaia Masera è un vero e proprio talento. Ha solo 26 anni e si divide tra la professione di architetto, ma anche di make-up artista e youtuber di successo. La ragazza vive a Torino ed è arrivata alla popolarità proprio grazie ad un canale YouTube dove dispensa consigli di trucco. Segni particolari: capelli biondo platino, occhi azzurri e un bellissimo sorriso. Dopo aver conseguito la laurea con lode presso il Politecnico di Torino, Gaia ha cominciato a lavorare presso uno studio di progettazione. Poi nel 2015 comincia ad appassionarsi al trucco dopo aver visto una serie di canali YouTube di alcune star americane. Nel 2016 decide di lanciarsi in una nuova avventura aprendo il suo canale YouTube in cui realizza video per dare consigli di trucco. Giorno dopo giorno il suo canale diventa un vero e proprio punto di riferimento per tantissime ragazzine e appassionati di make-up al punto da essere invitata a tantissimi eventi del settore e tanto oltre. Oggi oltre alla professione di architetto, lavora come beauty junkie. Oltre alla fama come YouTuber, la popolarità di Gaia raddoppia quando diventa la fidanzata di Shade. Chissà se la bella youtuber accompagnerà il rapper alla sua prima esperienza al Teatro Ariston di Sanremo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA