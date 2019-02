Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 16/2019)

Lotto, Superenalotto e 10eLotto ritornano in scena, dopo le estrazioni dei concorsi di Sabato, grazie alla nuova estrazione della Sisal. Primo appuntamento della settimana e tanti premi e numeri vincenti ancora da scoprire. Il countdown è già iniziato: chi diventerà vincitore? Prima di immergerci nel mondo delle due lotterie, controlliamo insieme quanto è accaduto la settimana scorsa. La statistica redatta da Agipronews mette l’accento sul 10eLotto e soprattutto su Milazzo, in provincia di Messica, dove sono stati totalizzati 100 mila euro con un 9 Doppio Oro. Al secondo posto troviamo invece due vincitori, di Roma e Pollutri, in provincia di Chieti, per un bottino da 30 mila euro. E doppio colpo anche per la terza posizione della classifica: a vincere sono stati due giocatori di Ceccano, in provincia di Frosinone, e Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Il premio in questo caso è invece di 20 mila euro cadauno. Il totale del montepremi sfiora intanto i 433 milioni di euro, di cui 30,6 milioni registrati nell’ultimo concorso. Vediamo ora la Top 3 del Lotto, dove al primo posto si posiziona una quaterna su Bari del valore di 62.500 euro, centrati a Molfetta, nel capoluogo pugliese. Secondo posto per due terni indovinati a Cattolica, in provincia di Rimini, del valore di 29.550 euro in tutto, fors erealizzati da un unico appassionato. Il montepremi ammonta invece a 123 milioni di euro, valorizzato dall’estrazione del 41 sulla ruota di Bari che ha regalato vincite che superano i 10,5 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

100,8 milioni di euro per il Jackpot di questa sera, per un SuperEnalotto tutto da scoprire. Gli appassionati della Sisal si stanno già organizzati in previsione del nuovo appuntamento, felici di scoprire quale sarà l’esito dell’estrazione. La sestina infatti continua a sfuggire, ma le quote minori hanno subito un notevole rialzo lo scorso sabato. La statistica sottolinea infatti che la vincita maggiore è stata quella del 5, con quasi 74 mila euro in premio centrati da 3 giocatori. Secondo posto per quattro vincitori che con il 4+ hanno totalizzato oltre 42 mila euro. Sale anche il 3+ del valore di 3.307 euro e 104 appassionati fortunati ed aumenta anche il 4, con un bottino da 422,86 euro destinato a 543 vincitori. Qualche punto in più anche al 3, con un premio da 33,07 euro e 20.675 giocatori vincenti, mentre il 2 supera le aspettative e raggiunge quota 6,24 euro, destinati a 338.075 appassionati. Concludiamo come sempre con la tripletta a quota fissa dei SuperStar, guidati dal 2+ da 100 euro vinto da 1.859 giocatori, mentre l’1+ da 10 euro premia 12.118 vincitori. Infine i 5 euro abbinati allo 0+, centrato da 30.483 partecipanti.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot ancora sul palcoscenico della Sisal, pronti a rivelarci i numeri vincenti di oggi. Mancano ancora alcune ore prima dell’estrazione di stasera ed è arrivato il momento di fare lo scatto finale prima di raggiungere la meta. Molti giocatori preferiscono non fermarsi al solo pensiero di poter centrare la sestina vincente, ma vanno addirittura oltre. Pensano infatti già a come spendere al meglio la somma appena vinta, sicuri che il tempo a disposizione sia in realtà poco. Anche la nostra Rubrica allunga il passo e vi propone un progetto di KickStarter utile davvero per tutti. Parliamo infatti di Sento 2.0, l’asciugamano realizzato con tessuto e tecnologia giapponese. Materiale premium per il re della biancheria da bagno, raffinato e di una morbidezza assoluta. Sento 2.0 dona infatti una sensazione di piacere a tutti gli utilizzatori, grazie ad un perfetto equilibrio fra forma e funzionalità. Il bagno di casa si tasformerà così in una Spae solo grazie ad un asciugamano in fibre naturali e di alta qualità. Si potrà partecipare all’asta ancora per 48 giorni, mentre il goal da oltre 9 mila euro è già stato superato: i versamenti per ora ammontano ad oltre 100 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti non saranno più un mistero fra poche ore, quando l’estrazione di stasera ci rivelerà ritardatari ed estratti. Così come tutti i premi previsti dalla Sisal, pronti ad accogliere tutti i giocatori più fortunati. E come sanno bene gli appassionati più fedeli, per poter conquistare il podio delle vincite oppure gli scalini più bassi della classifica premi, bisogna solo compiere un’unica azione: individuare i numeri da giocare. La nostra Rubrica si è già portata avanti con i compiti a casa ed ha trovato proprio per voi, ritardatari ed indecisi, una combinazione utile da giocare. Partiamo dalla news prima di scoprire il verdetto della smorfia napoletana, ovvero dall’ultima invenzione di un’azienda d’abbigliamento. La Vollebak è infatti riuscita a confezionare il primo paio di pantaloni che possono durare 100 anni e più, grazie a materiali ultra resistenti che rendono l’indumento quasi indistruttibile. Fiamme, usura, intemperie: qualsiasi tipo di minaccia esterna verrà fermata dai diversi strati di questi magici pantaloni, realizzati con materiali idrorepellenti, ignifughi e nylon sintentico per una protezione in più. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo i pantaloni, 3, la resistenza, 70, la durata, 10, il fuoco, 14, e l’acqua, 18. Come Numero Oro scegliamo invece la somma dei 100 anni promessi per la durata dell’indumento, ovvero 1.

VIDEO, RISULTATI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA