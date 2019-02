Paolo Savona presidente della Consob: nomina in CdM/ Accordo Lega-M5s: interim Ministero al Premier Conte

Il Consiglio dei Ministri ha nominato ufficialmente Paolo Savona nuovo Presidente della Consob, con l’incarico che sarà effettivo solo una volta che il Presidente Mattarella ratificherà con decreto attuativo la sua nomina: come sappiamo non sarà “scontato” visto che il Capo dello Stato dovrà verificare la compatibilità con le due Leggi Frattini e Madia (come spieghiamo qui sotto, ndr). Alla riunione di Palazzo Chigi c’era anche lo stesso Savona che da oggi lascia il ministero degli Affari europei per guidare l’Autorità di controllo della Borsa: l’incarico ad interim del Ministero andrà come previsto dalla legge al Premier Giuseppe Conte. Il candidato fino a ieri per la Consob dei grillini, Marcello Minenna, sembra sempre più orientato ad accettare la carica di Segretario Generale dell’authority. Oltre alle due leggi che ad oggi terrebbero Savona lontano dalla Presidenza, il Quirinale dovrà dirimere anche l’accusa fatta dal Pd sul fatto che Savona ha guidato il fondo Euklid fino allo scorso maggio 2018, un soggetto vigilato dalla stessa Consob.

FURIA PD, “C’È CONFLITTO D’INTERESSI”

Stando a quanto emerso da fonti della Lega, il ministro Savona è prossimo a divenire il nuovo presidente della Consob. E’ in corso in questi istanti una riunione del consiglio dei ministri, e fra i temi d’attualità vi è appunto la nomina di Paolo Savona dopo l’accordo raggiunto fra il carroccio e i grillini. Notizia che ha provocato numerose reazioni politiche, a cominciare dalle opposizioni, con Simona Malpezzi vice presidente del gruppo del Partito Democratico in Senato, che ha ammesso: «Il ministro Savona non può fare il presidente della Consob, il governo non può ignorare le leggi. Le ragioni di incompatibilità di Savona sono diverse. Il ministro – argomenta – ha lavorato fino a maggio 2018 per il fondo Euklid, quindi per un soggetto vigilato da Consob, in più risulta in conflitto con le leggi Madia e Frattini. Se il Cdm approvasse la nomina, pur in presenza di tali incompatibilità, ci troveremmo di fronte ad una situazione gravissima e senza precedenti». La Lega ha voluto sottolineare come la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera in merito appunto alla nomina di Savona non abbia provocato «Nessuna telefonata Conte-Salvini, nessun incontro, nessuna preoccupazione, nessun Salvini furioso. La ricostruzione pubblicata oggi è surreale e completamente inventata». Il carroccio ha aggiunto e concluso che «i rapporti con il presidente del Consiglio sono cordiali e si lavora per la soluzione dei dossier sul tavolo del governo». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SAVONA ALLA CONSOB: C’E’ L’ACCORDO

L’accordo è stato trovato, ora non resta che cercare la “norma” – potremmo volgarmente chiamarla anche “gabola” – che possa permettere a Paolo Savona di diventare il nuovo Presidente della Consob: per il Ministro agli Affari Europei – confinato in quel ruolo dopo il rifiuto di Mattarella di nominarlo titolare dell’Economia – si potrebbe dopo mesi sbloccare il tavolo della Consob rimasto “vacante” per il tira e molla interno al Governo sulla possibile candidatura di Marcello Minenna (ex assessore della giunta Raggi a Roma, ndr). Stamattina invece, dopo giorno di trattative e accordi “clandestini” tra i due partiti di Governo, arrivano voci all’Adnkronos da fonti Lega che garantiscono: «Accordo su Savona presidente Consob». Il Ministro per le Politiche Europee lo scorso venerdì, a domanda precisa, non aveva per nulla smentito e aveva in qualche modo avvallato l’indiscrezione che lo portava come possibile outsider alla poltrona che fu di Mario Nava solo fino a qualche mese fa: a parte le accuse di spoil system provenienti dalle opposizione, è lo stesso Governo che faticava a trovare un accordo su chi dovesse guidare l’authority che controlla le banche nei prossimi anni. Il M5s appoggiava Minenna ma alla Lega non convinceva e si fatica a trovare un altro nome che potesse essere adatto al ruolo. Con Savona la trattativa di sbloccherebbe con il Premier Conte che prenderebbe l’interim per il Ministero agli Affari Ue e nessun altro rimpasto di Governo.

CDM ALLE 12: SI STUDIA LA NORMA PER PRESENTARE LA NOMINA

Alle ore 12 è stato convocato una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri per provare – tra gli altri temi – a mettere sul tavolo la nomina del Presidente della Consob proprio sull’attuale Ministro agli Affari Europei, Paolo Savona. «A me andava bene Minenna, mi andrebbe benissimo Savona», ha spiegato ieri sera a Quarta Repubblica il vicepremier Matteo Salvini. Dopo il tira e molla continuo l’accordo potrebbe essere stato trovato con questa formula: Minenna Segretario Generale e Savona invece Presidente della Consob. Tornando a bomba, si cerca ora di trovare un modo, una norma, per poter permettere al titolare degli Affari Europei di occupare una poltrona ambitissima e complessa come quella dell’authority: due i problemi, in primis il fatto anagrafico visto che Savona essendo pensionato per la Legge Madia non potrebbe assumere incarichi dirigenziali per enti pubblici per più di un anno. La Presidenza della Consob dura invece 7 anni e questo potrebbe essere problematico: su questo punto la Lega e il M5s potrebbero però trovare un accordo da presentare a Mattarella, visto che sarà lui a formulare il decreto di nomina e quindi potrebbe anche prevedere un’eccezione. Secondo problema, la Legge Frattini: per tale norma si vieta per 12 mesi a chi ha avuto incarichi di Governo di poter ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico. Il Consiglio dei Ministri dovrà dunque capire come fare e quale strada prendere, se un’ennesima “eccezione” o una nuova nomina che però costringerebbe ad altre trattative e altri mesi senza un vertice alla delicata e importante Consob.



