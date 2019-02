Terremoto oggi a L’Aquila M 3.6/ Ingv ultime scosse, paura all’università: studenti fuori dalle aule

Terremoto registratosi nei pressi dell’Aquila pochi minuti fa. Stamane, alle ore 9:09, un sisma di magnitudo 3.6 si è verificato nell’aquilano, e precisamente nei pressi di Pizzoli, con epicentro situato a due chilometri di distanza e a dieci di profondità. Il sisma è stato avvertito in maniera indistinta in molti comuni della zona, a cominciare da L’Aquila, passando per Avezzano, Campotosto e arrivando fino a Pescara. Tanta paura fra la popolazione locale, a cominciare dagli studenti del dipartimento di scienze umane dell’università dell’Aquila, che si sono riversati fuori dalle aule dopo la scossa, con conseguenti lezioni sospese. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma come testimoniato anche dalle scene di cui sopra, la paura è stata tanta fra la gente. Numerose le segnalazioni su Twitter, con svariati cinguettii di gente che ha appunto comunicato di aver avvertito il sisma e di essersi non poco spaventata, anche perché quelle zone sono già state colpite dal terribile terremoto nel 2009 e in seguito nel 2016

TERREMOTO OGGI A L’AQUILA M 3.6

E a proposito del sisma di due anni fa, ha parlato in maniera polemica Luca Ricciuti, candidato consigliere regionale di Fratelli d’Italia alle elezioni del 10 febbraio prossimo, che intervistato dai microfoni di Abruzzoweb ha ammesso: «La ricostruzione nel cratere 2016 non è mai partita, si tocca con mano il totale fallimento della governance messa in campo dai governi di centrosinistra di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Va cambiato tutto, e va dato potere ai sindaci». Simile il pensiero di Azione Civile Abruzzo, che attraverso una nota spiega: «I post terremoti, ancor più nell’era dei social e durante una campagna elettorale, sono ormai uno degli argomenti più gettonati per la propaganda e campagne a la carte. Se poi li si contrappone ad altre tematiche, in primis la presenza di migranti sul territorio italiano, la minestra per ogni occasione è pronta. Fermarsi alla banale constatazione che la contrapposizione, come anche da Amatrice hanno recentemente ribadito, non esiste e che nessun diritto/aiuto esclude l’altro non basta più».

