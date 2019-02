Aeroporto Firenze “ok masterplan nuova pista”/ Peretola, Nardella: intesa Stato-Toscana, stop attacchi Governo

Alla fine il parere della Conferenza dei servizi è arrivato e ha dato il via libera definitivo: sì al masterplan messo a punto dal sindaco di Firenze e dal Presidente della Regione sulla nuova pista parallela all’aeroporto di Firenze-Peretola (L’Amerigo Vespucci, ndr). Dopo gli scontri e le distanze delle ultime settimana, per oggi era stata convocata la conferenza per dirimere sul masterplan dello scalo fiorentino dopo il parere comunque positivo dl Ministero della Cultura: ebbene, è giunta da poco notizia dell’unanimità alla realizzazione del complesso progetto di “rotazione” dell’attuale pista di Firenze per rilanciare la struttura, sistemare i problemi di vento in coda che ogni anno provocata più di 1000 dirottamento, e soprattutto stabilire una nuova pista parallela in aggiunta da 2400 metri che percorrerà di fianco l’autostrada. Assai soddisfatto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che in un post su Facebook annuncia «Finalmente la conferenza dei servizi ha approvato il masterplan dell’Aeroporto di Firenze. È un traguardo straordinario al quale siamo arrivati solo grazie alla tenacia e alla determinazione di molti di noi. Ringrazio tutta la città che mi ha incoraggiato e sostenuto nel portare avanti le nostre ragioni a favore di un progetto di ampliamento che porterà piu di mille nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di crescita per Firenze e la Toscana e risolverà i problemi annosi che affliggono i cittadini di Brozzi, Quaracchi e Peretola».

ROSSI-NARDELLA, “ORA STOP POLEMICHE DAL GOVERNO”

Era solo di 48 ore fa la polemica “velenosa” tra il sindaco di Firenze e il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo che quest’ultimo aveva annunciato «È un aeroporto profittevole, perché dovremmo metterci 150 milioni di soldi pubblici? Che sia il concessionario ad effettuare gli investimenti nell’aeroporto». Immediata replica era arrivata dal sindaco Nardella, «Quelle di Toninelli sono dichiarazioni faziose, arroganti e intimidatorie. Ricordo a Toninelli che da ministro dovrebbe lavorare per lo sviluppo delle infrastrutture e il bene comune e non usare il proprio potere per fare campagna elettorale contro una comunità bloccando le opere pubbliche e attaccando singole persone». Oggi è arrivato l’ok della conferenza con l’accordo dunque trovato tra Regione Toscana e Stato, con Nardella che aggiunge «la strada è segnata. la Toscana avrà finalmente un sistema aeroportuale all’altezza grazie all’integrazione degli scali di Pisa e Firenze, contro ogni ottuso campanilismo e contro ogni tentativo di bloccare lo sviluppo per motivi politici». Forte soddisfazione arriva anche dal Presidente della Regione Enrico Rossi che ricaccia al mittente grillino le polemiche sull’aeroporto di Firenze: «L’adeguamento dell’aeroporto Vespucci’ di Firenze ci sarà. C’è finalmente il parere positivo della Conferenza dei servizi sul masterplan. La procedura si è conclusa con l’intesa Stato-Regione, che determina l’approvazione dell’opera. Ora il governo si impegni e non sottragga risorse alla Toscana».

