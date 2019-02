Asiago, uccide genitori e si strangola: trovati due biglietti/ “La pagherete, Dio vi giudicherà. Maledetti”

Uccide i genitori e si strangola, ma non prima di aver lasciato due fogli che sono stati trovati nella villetta di Asiago. Lì una coppia di anziani e la figlia sono stati trovati morti. Scritti a penna in stampatello, hanno la grafia della figlia e ora sono al vaglio degli inquirenti, come i loro cellulari, da cui si potrà risalire alle ultime chiamate. «Maledetti» e «La pagherete tutti. Dio vi giudicherà. Maledetti» è il contenuto di quei messaggi, stando a quanto riportato da Il Gazzettino, secondo cui la figlia dei coniugi si sarebbe strangolata usando due cinture per accappatoio. La donna sarebbe poi caduta contro lo stipite della porta e lì morta. I carabinieri attendono però i risultati delle autopsie disposte oggi e quelli degli esami tossicologici. Dovranno chiarire che farmaci sono stati assunti dai due genitori e dalla figlia, che soffriva di depressione. Altre due cinture di stoffa, sporche di sangue, sono state trovate in bagno. E su questo particolare si stanno interrogando gli inquirenti.

ASIAGO, UCCIDE GENITORI E SI STRANGOLA

Al momento l’ipotesi già accredita è quella del duplice omicidio-suicidio commesso dalla figlia Silvia Marzaro, che già l’estate scorsa aveva provato a uccidersi assumendo una dose eccessiva degli psicofarmaci che da anni le vengono prescritti. Per i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, guidati dal tenente colonnello Giuseppe Bertoli, tutte le ipotesi sono aperte. Per ora non sono previsti sopralluoghi ma la casa resta sotto sequestro. Nelle ultime ore è emerso, secondo quanto riferito da Il Gazzettino, che potrebbero arrivare i carabinieri del Ris di Parma per esaminare le macchie di sangue ritrovate, ma ciò avverrà solo dopo l’esito delle autopsie, quando arriveranno prime indicazioni importanti. Comunque non ci sono dubbi sul fatto che la tragedia sia riconducibile al nucleo familiare: la porta era chiusa dall’interno con le chiavi inserite nella serratura. I vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la porta prima di fare la macabra scoperta ad Asiago.

© RIPRODUZIONE RISERVATA