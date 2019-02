Cristina Garofalo, chi è?/ La moglie di Pio D’Antini del duo Pio e Amedeo: “Questa sera…”

Sarà una grande serata quella di oggi per Pio e Amedeo che questa sera saranno sul palco del Festival di Sanremo 2019. Sui social i fan della coppia di Emigratis sono felici per questa consacrazione dei due artisti pugliesi ma la curiosità di tutti è già puntata alle consorti dei due che, molto probabilmente, saranno in platea. In particolare, proprio poco fa, sui social, è stata Cristina Garofalo a lasciar intendere che sarà insieme al marito Pio D’Antini all’Ariston al grido di “buongiorno” e con una serie di foto che li mostrano complici e felici in attesa del grande evento (cliccate qui per guardare gli scatti). Fino a quel momento, però, vediamo di capire insieme chi è la bella mora che ha portato Pio all’altare e che le ha regalato una splendida bambina che i due coccolano anche a favor di social.

MODELLA E MAMMA

Lei si chiama Cristina Garofalo, è originaria di Foggia ma ormai da cinque anni vive a Milano proprio insieme a Pio d’Antini. Fisico da urlo e capelli lunghi e mori, la bella moglie del comico pugliese è stata una modella anche durante il lungo fidanzamento con il marito. I due si sono conosciuti proprio nella loro città e sono stati insieme per dieci anni prima di convolare a giuste nozze. C’è da dire che in questo lungo periodo, i due hanno lavorato molto per cercare di costruirsi una carriera lasciandosi alle spalle famiglia e terra natia per emigrare al Nord. Lui comico, lei modella, Cristina è nata nel 1988 e ha già passato gran parte della sua giovane vita al fianco del marito. La sua seconda passione rimane però la moda e non solo le sfilate ma tutto ciò che riguarda l’ambiente, gli showroom, gli shooting e, soprattutto, i viaggi in giro per il mondo proprio come fa Pio insieme all’amico e collega Amedeo.

L’INCONTRO E IL MATRIMONIO

Cristina e Pio si sono conosciuti nel 2006 in una discoteca di Foggia ma solo 10 anni dopo si sono sposati. Quando si chiede alla bella modella il momento in cui si è scoperta innamorata del pugliese lei ammette che è stato un vero e proprio colpo di fulmine per lui che, solo dopo qualche tempo, ha avuto il coraggio di avvicinarla. Da allora non si sono mai più lasciati e dopo cinque anni da fidanzati, cinque da conviventi, adesso sono al terzo anno di matrimonio visto che si sono detti sì il 15 luglio del 2016. Lo stesso anno, dalla loro unione, è nata la loro bambina. Tra le amiche di Cristina non può non esserci Maria, moglie di Amedeo Grieco.



