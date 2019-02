Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi 6 febbraio 2019: i numeri vincenti! (conc 206/2019)

Nuovo appuntamento con SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto. Oggi è in programma una nuova estrazione, la prima di febbraio. E i giocatori sono pronti ad andare all’assalto del “6”, nella speranza di andare a segno, visto che la settimana scorsa nessuno è riuscito a indovinare la sestina fortunata. In questo gioco però ci sono in ballo altre categorie con cui vincere. Lo dimostrano i premi riservati a chi ha centrato il “5”. I nove fortunati hanno vinto poco più di mille euro. Un bel modo di consolarsi quando si manca l’impresa per un solo numero… Nell’estrazione di oggi, mercoledì 6 febbraio 2019, si dovrà fare meglio e provare a centrare davvero il “6”. L’ultimo è stato realizzato il 9 gennaio scorso, quindi non molto tempo fa. L’anno con SiVinceTutto Superenalotto è cominciato nel migliore dei modi, ma bisogna provare a proseguirlo nello stesso modo. E presto scopriremo se sarà effettivamente così…

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO: OGGI L’ESTRAZIONE

Con il SiVinceTutto Superenalotto c’è un susseguirsi di emozioni e vincite. Dopo aver chiuso l’anno e inaugurato il 2019 con una vincita, c’è stata una vincita il 9 gennaio scorso, con un “6” da quasi 90mila euro. È passato un mese dunque dall’ultima impresa, quindi bisogna rimediare. Vi ricordiamo che ci sono tanti modi per partecipare all’estrazione, ad esempio c’è la Bacheca dei Sistemi, con cui quel 9 gennaio è stato realizzato il “6”. Furono 26 le quote fortunate, altrettanti quindi i vincitori in tutta Italia. A far festa Alessandria e Siracusa, Rimini e Cagliari… e tante altre città. Queste infatti sono solo alcune in cui si trovano i punti vendita Sisal che hanno proposto le quote rivelatisi vincenti. La Dea Bendata potrebbe tornare ad attraversare un po’ tutto il Bel Paese, distribuendo tantissimi altri premi. Questo è l’auspicio di chi partecipa oggi alla nuova estrazione di SiVinceTutto Superenalotto.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

