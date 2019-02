Franco, papà di Manuel Bortuzzo/ Video “Ha reagito da grande uomo, non smettiamo di crederci” (Chi l’ha visto)

Il ferimento di Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto ferito gravemente nella notte tra sabato e domenica a Roma, sarà al centro della nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto?, la trasmissione di Raitre condotta da Federica Sciarelli. Il papà del giovane nuotatore, Franco Bortuzzo, sarà in studio stasera in diretta con la padrona di casa, per commentare le ultime novità sul caso, in seguito alla consegna di due giovani che hanno confessato di aver sparato per errore. Uno sbaglio che tuttavia ha significato per Manuel una paralisi, a quanto pare permanente, in seguito alla quale secondo i medici non potrà più camminare. Proprio papà Franco ha raccontato ai microfoni del quotidiano La Stampa, di essere stato lui a riferire al ragazzo la terribile sentenza dei medici. “Manuel è in forte ripresa, sono stati tolti via i tubi della respirazione e ora respira autonomamente”. Rispetto alla sua situazione, ha confermato di avergli detto quali sono le conseguenze del grave ferimento e l’uomo lo ha definito “consapevole” dal momento che “dalla parte in giù sente che non sente più nulla”. Dopo la cruda verità, però, il giovane “ha reagito come un grande uomo” ma “confidando che ci sono delle persone che sono fuori che pensano per lui in questo momento”. Non solo Manuel, infatti, ma tutta la famiglia Bortuzzo in questi giorni è stata sommersa da vere e proprie ondate di solidarietà. Dal mondo del nuoto alla gente comune sono in tanti ad avere espresso vicinanza al ragazzo.

FRANCO BORTUZZO, PAPÀ DI MANUEL: COSA ACCADRÀ DA DOMANI

Con ogni probabilità domani i medici scioglieranno la prognosi in merito alle condizioni di Manuel Bortuzzo. Al giovane gli è già stato detto che andrà “in centri specializzati con ottime possibilità di migliorare la sua vita”, ma lo stesso papà sa che “non si possono fare i miracoli ma ci sono scienze che studiano come venir fuori da queste situazioni. Non smettiamo di crederci, ce l’abbiamo qua, per me è importante questo”. Nelle prossime ore, dunque, per il giovane nuotatore e l’intera sua famiglia si aprirà un nuovo capitolo della loro vita. “Fra due o tre giorni sarà sistemato in reparto e poi partiamo subito su un centro di riabilitazione senza nessun problema”, ha commentato papà Franco. La prima richiesta di Manuel, invece, è stata quella di tornare presto a casa. Sul piano delle indagini, dopo il ritrovamento dell’arma l’ultima svolta è relativa alla confessione da parte di due giovani, rispettivamente di 24 e 25 anni di Acilia, i quali hanno ammesso di essere stati loro a sparare a Manuel Bortuzzo, “per errore”. In riferimento al lavoro svolto in queste ore dalla polizia, il padre del giovane nuotatore ferito ha espresso tutta la sua stima, ribadendo una forte solidarietà anche da parte di chi ha contribuito nell’ambito delle indagini con le loro testimonianze “credibili o meno credibili”.

