Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Bagarre in aula sul decreto semplificazioni (6 febbraio 2019) 

Per l’approvazione del cosiddetto decreto semplificazioni il Governo ha chiesto al Parlamento l‘utilizzo della questione di fiducia, una pratica che di fatto esclude la legge da qualunque esame dell’aula. Dopo la comunicazione effettuata dal ministro per i rapporti con il Parlamento Fraccaro è immediatamente scoppiata una bagarre in aula. L’opposizione ha infatti accusato senza mezza termini il governo di esautorare il parlamento dalla propria funzione di controllo, in tale contesto le accuse più infuocate sono giunte dai banchi di Forza Italia, con Simone Baldelli che ha attaccato direttamente Fraccaro. Il decreto semplificazioni ha già passato l’esame della commissione attività produttive, la norma è stata inoltre licenziata dal Senato lo scorso 29 Gennaio.

Ultime notizie, Bortuzzo ha una lesione spinale

Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto di appena 19 anni non potrà più camminare. Ad affermarlo il primario del reparto di Neurochirurgia del San Camillo di Roma, ospedale dove il giovane è stato trasportato dopo essere stato ferito, forse per errore. Il ragazzo si è ritrovato incolpevolmente al centro di una sparatoria a Roma, colpito da una pallottola al torace ha riportato una lesione alla colonna vertebrale. Le indagini sul ferimento continuano ad andare avanti con gli investigatori propensi a pensare che Bortuzzo sia stato oggetto di uno scambio di persona. Alla famiglia del giovane sono arrivate le attestazioni di stima non solamente del mondo sportivo, ma anche quelle del mondo politico. Uno dei primi ad esprimersi è stato il Ministro dell’Interno, che ha promesso alla famiglia che le indagini andranno avanti senza sosta fin quando non sarà individuato il colpevole.

Ultime notizie, l’analisi della TAV è stata consegnata a Parigi

La temuta analisi costi benefici sull’alta velocità è stata consegnata nelle mani dell’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset. La consegna era stata concordata nei mesi precedenti tra il nostro ministro delle infrastrutture Toninelli e il collega francese Borne. Nei prossimi giorni il testo del documento dovrebbe essere consegnato alla Commissione Europea, solo successivamente sarà portata in Parlamento per essere analizzata dai Parlamentari italiani. L’analisi da alcune indiscrezioni è fortemente negativa, se cosi fosse l’opera che dovrebbe unire le città di Torino e Lione sarà probabilmente bocciata dall’esecutivo giallo verde.

Ultime notizie, al via Sanremo

E’ osteggiata da tutta Italia, ma è forse uno degli appuntamenti principe della televisione italiana, stiamo parlando dell’atteso festival canoro della canzone italiana di Sanremo. La kermesse condotta anche quest’anno da Claudio Baglioni ha preso avvio ieri sera da Sanremo, con la città ligure già invasa da molti giorni da appassionati, cantanti e giornalisti. Il festival che è alla sua 69^ edizione ha già abbattuto un record, si tratta della raccolta pubblicitaria che quest’anno ha raggiunto la cifra record di 31 milioni di euro. Sul palco oltre a Baglioni si alterneranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele, tra gli ospiti invece attesi Eros Ramazzotti, Laura Pausini e “forse” l’artista inglese Ed Sheeran.

Ultime notizie, il Milan piazza un colpo di calciomercato per giugno

Il Milan piazza un colpo di calciomercato per l’estate prossimo, scatenato e pronto a riprendersi il tempo perso negli ultimi anni. I rossoneri avrebbero acquistato, come riporta SportMediaset, l’esterno d’attacco Saint-Maximin già trattato nella sessione di riparazione di gennaio. Leonardo avrebbe trovato un accordo di massima con il club proprietario del cartellino e il calciatore avrebbe firmato un precontratto. Si parla di un’offerta da venti milioni di euro più bonus per un ragazzo giovane e di grandi potenzialità. Staremo a vedere se davvero arriverà in Italia e se riuscirà a ripetere quanto fatto vedere in Ligue 1.



