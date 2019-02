VALENTINA ALLEGRI, FIDANZATA DI PIERO BARONE DE IL VOLO/ “Conflitto d’interessi” con Renga? (Sanremo 2019)

Piero Barone è avvisato: Valentina è la cocca di casa Allegri. Papà Massimiliano ha occhi solo per lei: “La donna che mi conosce meglio al mondo”, la definiva in un’intervista l’allenatore della Juve. Valentina gli dà grandi soddisfazioni. Prossima alla laurea, presenterà una tesi sul tema “donne e sport”. È per questo che a Sanremo non si è fatta vedere (almeno per ora), dal momento che alla seduta manca davvero poco. La priorità, per i genitori, è proprio lo studio. Valentina non ha grilli per la testa, e il mondo dello spettacolo le interessa poco. Per ora è a Milano, frequenta l’Università Cattolica e non si lascia distrarre da ciò che le gravita attorno. Il coach bianconero ha di recente preso casa nella città meneghina; per la compagna Ambra Angiolini è un mezzo ritorno a casa. L’ex di Non è la Rai ha trascorso un decennio a Brescia, in compagnia della vecchia fiamma Francesco Renga. Anche lui, per la cronaca, è in gara al Festival; conflitto d’interessi? [agg. di Rossella Pastore]

Capodanno a Matera

Sul palcoscenico del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2019 abbiamo visto anche il fidanzato di Valentina Allegri, la figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano. Questa è infatti legata a Piero Barone de Il Volo, anche se non tutti lo sanno. La figlia del mister bianconero ha fatto parlare tanto di sé anche in passato per qualche scivolone di troppo. Per prima cosa attira l’attenzione perché è davvero una bellissima ragazza e il suo profilo di Instagram conta quasi 400mila follower registrando ogni giorno continui consensi. E proprio su Instagram, narra la “leggenda”, che tramite amici in comune si siano conosciuti qualche mese fa. I due hanno passato il Capodanno insieme a Matera come abbiamo potuto ammirare dalle tante foto e stories proprio sul social più in voga del momento. Valentina però ha anche un altro grande amore oltre al padre e al fidanzato e cioè Brioche. Spesso vediamo foto che la ritraggono insieme al suo adorato amico a quattro zampe. Problematico è stato l’approccio di questi con Piero che è allergico e da cantante deve stare attento a preservare la voce. Sembra, come riporta La Gazzetta dello Sport, che un bravo allergologo però abbia risolto la situazione. Qualche giorno fa comunque Valentina Allegri gli ha dedicato alcune parole di una canzone di Francesco Renga, tra l’altro in gara con il fidanzato. “È una sensazione che mi sembra innata, come se con me fossi sempre stato, come se ti avessi sempre conosciuto, ma la meraviglia é che ti ho incontrato”. Clicca qui per il post.

Valentina Allegri, la fidanzata di Piero Barone de Il Volo

Valentina Allegri è tra i protagonisti indiretti del Festival di Sanremo 2019, visto che vi partecipa il suo fidanzato Piero Barone de Il Volo. La ragazza in passato è stata protagonista di uno scivolone che ha fatto alzare la voce a suo padre. Prestò il volto a un video di Edoardo Mecca che imitava proprio Allegri, cosa che non era piaciuta a Max tanto da portarlo a far togliere il video dal web. Valentina però ha dimostrato sempre di essere una ragazza di buona famiglia e con sani principi. La sua vita privata è sempre rimasta lontana dai riflettori, anche ora che è fidanzata con un personaggio ancora più noto di lei. Numerose sono state anche le voci che hanno portato la ragazza ad arrabbiarsi, ma sempre facendosi sentire con educazione e mai andando sopra le righe. Valentina d’altronde è come suo padre Max, sempre pronto a uscire dalle polemiche a testa alta. Il tecnico della Juventus ne ha dovute affrontare parecchie soprattutto da quando è arrivato in bianconero, dimostrando di avere personalità non solo in panchina ma anche davanti ai microfoni.



