Annamaria Franzoni è libera: ha scontato la pena/ Delitto di Cogne ultime notizie: anni ridotti a meno di 11

Annamaria Franzoni è libera: lo rivela l’Ansa, spiegando che la donna condannata per l’omicidio del figlio Samuele di tre anni ha scontato la pena. Nelle scorse settimane il Tribunale di Sorveglianza di Bologna le ha comunicato che la sua pena è espiata, peraltro con mesi di anticipo rispetto alle previsioni, potendo usufruire di molti giorni di liberazione anticipata grazie alla sua buona condotta. Condannata a 16 anni di carcere nel 2008, sei anni dopo il delitto di Cogne, Annamaria Franzoni dal giugno 2014 era in detenzione domiciliare a Ripoli Santa Cristina, sull’Appennino bolognese. Dopo sei anni trascorsi in carcere, le furono concessi infatti gli arresti domiciliari. Alla donna era permesso di uscire di casa per quattro ore al giorno per fare la spesa e svolgere le sue attività quotidiane. Ora la notizia della sua liberazione. Sostanzialmente i 16 anni di pena sono stati ridotti a meno di 11 grazie a tre anni di indulto e ai giorni concessi di liberazione anticipata. Come riportato da Il Messaggero, la Franzoni non vive più a Cogne, ma è sempre con suo marito Stefano che non l’ha mai abbandonata, il primogenito 24enne e il bambino nato l’anno dopo la morte di Samuele.

ANNA MARIA FRANZONI È LIBERA: HA SCONTATO LA PENA

Nonostante la condanna definitiva, Annamaria Franzoni ha sempre sostenuto la propria innocenza. Una perizia psichiatrica comunque, come riportato da Il Messaggero, ha indicato che non c’è il rischio che possa uccidere ancora. «Appena sarò libera me ne andrò a vivere lontano, all’estero. Sarà la prima cosa che farò, qui non ci voglio più stare. Non per essere scortese, ma è dal 2006 che resto in silenzio, che non rilascio interviste: voglio essere dimenticata», dichiarò in un’intervista a Libero nei mesi scorsi. Chissà se andrà davvero così. Sta di fatto che il fine pena era previsto a luglio 2019 e invece è anticipatamente libera. La sua speranza è che si spenga una volta per tutte la luce dei riflettori che è accesa su di lei da 15 anni. Era la mattina del 30 gennaio 2002 quando Samuele, di appena tre anni, fu ucciso nel lettone della villetta dei Lorenzi a Cogne, in Valle d’Aosta. Il piccolo aveva il cranio fracassato. Quando i medici arrivarono, trovarono anche numerose ferite alle mani. Meno di due ore più tardi il bambino era morto.

