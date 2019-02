LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 7 febbraio 2019: i numeri vincenti! Video

La settimana entra nel vivo con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. C’è attesa e curiosità per i numeri vincenti, ma anche per quelli ritardatari. A tal proposito, i centenari del Lotto continuano la loro corsa. In testa alla classifica c’è sempre l’80 su Genova, che dopo l’ultima estrazione ha raggiunto i 138 concorsi di assenza. A seguire l’11 su Venezia, che è al secondo posto con le 110 assenze. Al terzo posto invece c’è una coppia, quella formata da 34 su Palermo e il 67 su Napoli che sono entrambi a 104 ritardi. Tra i ritardatari a tre cifre c’è anche il 42 su Roma, che invece manca da 101 estrazioni. Per quanto riguarda gli ambi delle serie classiche più ritardatari, segnaliamo che nell’ultima estrazione, quella di martedì, ci sono state la decina 80-89 su Roma che non si vede da 41 estrazioni, la cadenza 3 su Milano che manca da 57 appuntamenti e la figura 7 su Milano assente da 47 turni. (agg. di Silvana Palazzo)

CRESCE L’ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Nuova estrazione per Lotto, Superenalotto e 10eLotto e premi già pronti per essere ritirati dai vincitori, dopo quelli assegnati martedì. Gli appassionati delle due lotterie italiane sono sul punto di scoprire i risultati del concorso di questa sera, il secondo della settimana. Il mese di febbraio è iniziato da poco, ma tanti giocatori sono riusciti a centrare diverse combinazioni interessanti e premi davvero generosi. La statistica dello scorso martedì premia in particolare il 10eLotto, grazie ad un 8 realizzato a Caserta del valore di 60 mila euro ed a cui è stato associato il Doppio Oro. Seconda posizione condivisa invece da tre vincitori che hanno indovinato il premio da 20 mila euro e destinato a Cerveteri, in provincia di Roma, Augusta, in provincia di Siracusa, e Genova. Un parimerito infine per due appassionati di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno, e Milano, dove il bottino realizzato ammonta a 10 mila euro. Il montepremi annuale sale invece fino a 478,8 milioni di euro, mentre il bottino dell’ultimo appuntamento supera la soglia dei 32,6 milioni. Più contenuti i premi del Lotto, guidati da un fortunllo di Bergamo che ha realizzato una cinquina sulla Nazionale del valore di 39.225 euro. Terno invece a Milano con una vincita da 31.250 euro realizzata su Torino ed un altro terno sulla stessa ruota centrato a Monleale, in provincia di Alessandria, del valore di 22.500 euro. Il montepremi dell’ultimo concorso registra vincite per 6,9 milioni di euro, mentre il bottino annuale sfiora i 130 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Inizia il conto alla rovescia per il nuovo concorso del SuperEnalotto e naturalmente per l’estrazione del Jackpot. Il montepremi supera lo scoglio delle prime centinaia ed ammonta a 101,9 milioni di euro grazie alle assenze registrate negli ultimi mesi. Dopo una breve impennata, le quote secondarie invece hanno subito un nuovo crollo nell’ultima estrazione. Testa a testa fra 4+ e 5, con l’ago della bilancia che pende verso il primo. Il premio è infatti da oltre 40 mila euro e realizzato da due vincitori, mentre nel secondo caso gli appassionati più fortunati sono cinque ed il premio supera i 38 mila euro. Regge invece il colpo il 3+ da 2.996 euro centrato da 133 giocatori, mentre il 4 scende fino a 400,13 euro e premia 495 tagliandi vincenti. Infine abbiamo il 3 da 29,96 euro ed il 2 da 5,49: la prima quota è stata indovinata da 19.615 appassionati, mentre la seconda da 329.762 vincitori. In fondo alla classifica troviamo ancora una volta il trio a premio fisso dei SuperStar, guidati dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono stati 2.110, mentre 14.485 i giocatori che hanno imbroccato i 10 euro dell’1+. Ed in ultimo lo 0+ che con il suo premio da 5 euro ha reso felici 31.616 appassionati.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot ancora da scoprire, per un’estrazione che questa sera potrebbe cambiare le carte in tavola per tanti appassionati. Parliamo del montepremi, che con le sue assenze sta sfiancando tutti i giocatori della lotteria italiana, ma anche delle quote secondarie che potrebbero regalare bottini interessanti e più generosi del previsto. Qualsiasi sia il destino della sestina vincente, i giocatori dovranno attrezzarsi al più presto per sfruttare al meglio la vincita ottenuta, magari realizzando un progetto accantonato da molto tempo oppure dedicandosi ad un’iniziativa collegata alle più moderne tecnologie. Ancora una volta ritorna la nostra Rubrica per proporvi una delle soluzioni lanciate su KickStarter e che in questo caso piacerà ai giocatori più accaniti. Pyxa non è infatti una comune console portatile, ma un dispositivo all’avanguardia che permette ai creativi di realizzare il proprio videogioco. Pyxa è assemblabile in ogni suo componente e grazie alla tecnologia Arduino si potrà seguire una guida adatta anche per principianti per creare il videogame preferito. L’ideale per chi ama ancora quei games un po’ retrò, ma senza rinunciare alle immagini moderne e ad una console avanzata. Pronta per l’utilizzo, ogni utente potrà condividere il gioco anche con i propri amici. Il goal da oltre 11 mila euro deve essere invece centrato entro 36 giorni di tempo, prima che l’asta sul lancio venga conclusa.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e ruote regionali stanno per unirsi ancora una volta per rivelarci i numeri vincenti. La nuova estrazione si terrà solo fra poche ore e per tutti gli appassionati è già iniziata la corsa verso la ricevitoria più vicina, per registrare la schedina ed i numeri con cui sfidare la sorte. Alcuni giocatori però rischiano ancora una volta di rimanere indietro e non solo per una dimenticanza. Trovare i numeri da giocare infatti non è così semplice e fra maxi sistemi, oracoli improvvisati e sogni premonitori, potremmo non avere le idee chiare su come affrontare il nuovo concorso. Se anche voi siete fra gli indecisi, potete fare affidamento alla nostra Rubrica ed alla news che abbiamo selezionato per oggi, da cui estrarremo i numeri grazie alla smorfia napoletana. Parliamo di una particolare iniziativa di una coppia Lituana, che si è lasciata trasportare dal proprio amore. I due fidanzati infatti si sono recati ad un noto store di mobili svedesi ed hanno deciso di sostituire ogni foto esempio presente all’interno delle cornici. Il motivo? Le stampe scelte dal brand apparivano troppo noiose ai loro occhi. E così grazie a cinque ore di duro “lavoro”, sono riusciti a completare la sostituzione, senza che nessuno del personale riuscisse a coglierli sul fatto. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo lo scambio, 16, la fotografia, 12, la coppia, 22, la noia, 9, ed il mobile, 70. Come Numero Oro scegliamo invece la Svezia, 56.

VIDEO, I RISULTATI DELLE ULTIME ESTRAZIONI DEL SUPERENALOTTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA