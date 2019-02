Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi/ “Mi sono innamorata perdutamente di lui…” (Sanremo 2019)

Quello che Monica Michielotto e Umberto Tozzi provano è un amore immenso. Lo dimostra il fatto che la coppia sia convolata a nozze più volte dopo la prima, nel 1995. Ma lo provano anche le parole del cantautore, che in merito al fatto di aver sposato quattro volte sua moglie dichiarò: «È bellissimo sposarsi sempre, è così quando si ama immensamente». Ne parlò a Domenica Live mesi fa, rivelando di essere pronto anche a sposarla una quinta volta. «Ci amiamo sempre di più, sono un privilegiato». Oggi il cantautore sarà ospite del Festival di Sanremo, e proprio nella città ligure si sono conosciuti. «Io ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un po’», ha raccontato anni fa ad Attimi, un portale dedicato al marito. «Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui», rivelò Monica Michielotto. Anche il lavoro da modella cominciò per caso, ma smise dopo l’incontro con l’uomo che sarebbe diventato suo marito. E di cui non era neppure fan: «Non ascoltavo Umberto quando l’ho conosciuto, mi ha fatto scoprire lui il suo mondo».

MONICA MICHIELOTTO E L’AMORE PER UMBERTO TOZZI

Monica Michielotto è comparsa anche nel videoclip “Gli innamorati”, una canzone che Umberto Tozzi aveva scritto proprio per loro. «Aveva scritto quelle canzoni pensando a noi e ha voluto che fossi io a fare quei due video. È stato bello!». Senza dubbio la moglie del cantautore rappresenta la musa ispiratrice di molte sue canzoni. E questo non fa che emozionarla: «Riconosco la nostra storia, riconosco lui e me. So che le scrive per me e questo mi gratifica immensamente e mi commuove», raccontò l’ex modella nell’intervista rilasciata ad Attimi. In quell’occasione spiegò che dà sempre un parere al marito sui progetti artistici. «Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se una cosa non mi piace non riesco a mentire, che sia una canzone o un progetto… Grande responsabilità! E comunque lui è un grande e non teme giudizi anche se negativi, li ritiene costruttivi». Anche per questo lo ritiene «un uomo con una intelligenza enorme». E infatti in quell’intervista le sue parole sono al “miele”: «Sono fiera e orgogliosa di lui, come potrei non esserlo. Ha scritto pagine di musica che resteranno nella storia della musica italiana».

I FIGLI DI MONICA MICHIELOTTO E UMBERTO TOZZI

Insieme da oltre trent’anni, Monica Michielotto e Umberto Tozzi hanno due figli: Gianluca e Natasha. Il primo in passato ha avuto una relazione con Raffaella Fico. «Di lei avevo sentito parlare molto, ma solo conoscendola ho capito che è una brava ragazza e non è per niente montata. E poi è di una bellezza imbarazzante. Ha talento, voglia di imparare, e non ha paura di mettersi in gioco. E poi ha quella bambina stupenda», raccontò a Novella 2000. Belle parole quelle di Monica Michielotto per Raffaella Fico, peccato che poi la coppia sia “scoppiata”. La figlia Natasha Tozzi invece è stata legata a Stefano Ricucci. Nonostante la differenza d’età, Monica Michielotto non si è permessa di giudicare la loro relazione. «Stefano è stata una piacevole sorpresa perché è davvero molto simpatico e di compagnia, un uomo di fascino. Certo la loro differenza d’età mi preoccupa, ma, ripeto, se lei è felice lo sono anch’io», disse a Novella 2000. Anche in questo caso la relazione non è durata, ma una cosa è certa: non si trincera in preconcetti e pregiudizi, lasciando ai suoi figli il compito di scegliere i loro compagni.



