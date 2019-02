Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Un posto all’inferno per i promotori della Brexit (7 febbraio 2019) 

Scoppia la polemica sull’uscita dell’Inghilterra dell’Unione Europea, polemica nata soprattutto da un affermazione del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che si domanda come sarà il posto all’inferno per coloro che hanno proposto la Brexit, senza alcun piano che agevolasse l’uscita del paese di sua Maestà britannica. Le affermazioni del politico polacco non hanno fatto altro che far innalzare i toni della polemica, e non contribuiscono di certo alla ricerca di un accordo in extremis. Immediate infatti le recriminazioni dei politici inglesi, con il numero due dei Conservatori, Andrea Leadsom, che parla di parole altamente offensive. Nel frattempo la May ha fatto sapere che domani volerà a Bruxelles alla ricerca della riapertura delle trattative d’uscita.

Ultime notizie, Italia rappresenta un rischio per l’economia mondiale

Durissimo monito del Fondo Monetario Internazionale, che oggi analizzando i conti del nostro paese ha evidenziato come essi possono minacciare la stabilità economica mondiale. I contabili dell’FMI non vedono nulla di positivo nella contabilità italiana, una contabilità che porterà il bel paese in una vera e propria recessione. Per l’FMI le stime di crescita del governo sono estremamente ottimistiche, gli analisti infatti sono pronte a ridurle considerevolmente. Discorso a parte per il reddito di cittadinanza, se da una parte esso è elogiato perché mira all’inclusione sociale, dall’altra è criticato perché potrebbe rappresentare un disincentivo ai giovani in cerca della prima attività lavorativa. Il report non è tenero neppure con l’altra misura principe della manovra economica, quota 100, giudicata un aggravio della spesa pensionistica.

Ultime notizie, presi i feritori di Manuel Bortuzzo

Il ritrovamento a poche centinaia di metri dal luogo del ferimento della pistola usata sabato notte, ha permesso ai poliziotti di individuare i feritori di Manuel Bortuzzo. Sulla pistola, una calibro 38, vi erano ancora infatti le impronte digitali dei criminali che hanno ferito la giovane promessa del nuoto italiano. Una volta individuati ai due non è rimasto che consegnarsi in questura, qui sono stati sottoposti ad interrogatorio ed alla fine hanno confessato. I due di 24 e 25 anni sono due residenti ad Acilia, hanno ammesso di aver sparato ma hanno addotto come giustificazione l’errore. La polizia sta cercando in queste ore di capire se l’arma era legalmente detenuta.

Ultime notizie, TAV ennesima lite in maggioranza

Questa volta la pietra dello scandalo è stata la consegna dell’analisi costi – benefici ai francesi, analisi che neppure i ministri dell’esecutivo Conte hanno visionato. A sottolineare la mancanza di aplomb istituzionale è stato come al solito l’altro pezzo forte della maggioranza Giallo- Verde, Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha stigmatizzato la situazione, ottenendo però la risposta piccata prima di Toninelli e poi di Luigi Di Maio. Il ministro delle infrastrutture ha infatti emanato una nota nella quale afferma che l’analisi deve “essere preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti”. Al suo fianco si schiera il capo politico del Movimento, con Di Maio che rassicura Salvini che il report non è stato visionato per il momento neppure da lui.

Ultime notizie Serie A, stasera si torna in campo

Stasera torna in campo la Serie A di calcio con la sfida Lazio Empoli che mette di fronte due squadre pronte a inseguire obiettivi diametralmente opposti. I biancocelesti sognano la qualificazione in Champions League, mentre i toscani devono fare punti per salvarsi. Oggi però è anche la vigilia di un’altra gara importante della massima categoria e cioè Chievo Verona Roma, una sfida che si preannuncia simile almeno per quanto riguarda i traguardi della stagione. Ma perché questi due anticipi? La prossima settimana si torna in campo con Champions League ed Europa League e le due romane saranno chiamate a portare in alto la bandiera del calcio italiano contro rispettivamente Siviglia e Porto.



