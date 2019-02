Elia Rizzotti, morto a 11 anni dopo l’influenza/ Verona, i medici: “Il virus l’ha colpito al cuore e…”

Elia Rizzotti è morto a soli 11 anni dopo una influenza: arriva da Lavagna, in provincia di Verona, la storia di questi bambino che, secondo i medici, sarebbe stato stroncato da un semplice virus influenzale che lo avrebbe colpito al cuore, evenienza a dire il vero molto rara e che al momento non convince i genitori del piccolo che hanno fatto sapere di volerci vedere chiaro anche se sulla salma di Elia non è stata disposta alcuna autopsia. Il bambino pare fosse affetto negli ultimi giorni dall’influenza e non soffriva di alcuna patologia: ma nella serata di domenica scorsa era arrivato in ospedale già in condizioni già compromesse, è poi deceduto per un arresto cardiaco avuto la notte successiva mentre era in casa e la corsa presso il reparto di terapia intensiva pediatrica di Borgo Trento si è rivelata vana. Stando a quanto riportato dal quotidiano L’Arena, sul piccolo sono state effettuate delle semplici analisi che, secondo i medici, spiegano come il virus abbi colpito Elia al cuore e per questo motivo non è stato disposto l’esame autoptico.

IL DOLORE DEL PADRE DI ELIA

Nelle ultime ore, sui social network ma non solo, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio alla famiglia Rizzotti specialmente dopo lo straziante post pubblicato su Facebook da Thomas, il padre di Elia: “Non potrò più festeggiare il mio compleanno col mio Elia, lui sarà dall’alto che mi vedrà sempre con l suo sorriso” ha scritto il papà prima di chiudere il post con un toccante “a presto vita mia” rivolto al bimbo. I funerali di Elia, ucciso dall’influenza in un periodo in cui si sta avendo un picco in tutta Italia, si svolgeranno domani pomeriggio mentre a Lavagna, il comune dove risiede la sua famiglia, è stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco. Intanto alcuni amici dei Rizzotti hanno deciso di dare vita a una piccola iniziativa benefica aprendo un fondo per sostenerli in questo difficile momento.





