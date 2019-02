Eurojackpot/ Estrazione oggi 8 febbraio 2019: i numeri vincenti! (concorso n 06/2019)

L’Italia è a caccia di nuovi record con Eurojackpot, il gioco che mette in sfida l’Europa. È in programma una nuova estrazione oggi, venerdì 8 febbraio 2019, nella quale il nostro Paese spera di tornare protagonista dopo gli ultimi concorsi. E allora tra una canzone e l’altra del Festival di Sanremo, vi ritroverete a controllare la vostra schedina sperando che sia vincente. Così allora il vostro brano preferito potrebbe diventare la colonna sonora di una serata di festa… L’attesa è di quelle importanti per il nuovo appuntamento con la Fortuna, anche perché tanta è la voglia di riscatto. La settimana scorsa infatti la vincita più alta realizzata in Italia con Eurojackpot è quella di 248 euro, realizzata grazie al 4+1. Ma questo è un gioco molto generoso, quindi si può fare di più. Pensiamo ad esempio a coloro che hanno realizzato il 5+1 da 352mila euro circa. Un gran bel bottino per i sei fortunati che hanno ottenuto la vincita. Sono andati 106mila euro circa invece ai giocatori che hanno centrato il 5+0.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Ci sono 62 milioni di ragioni per partecipare all’estrazione di oggi di Eurojackpot. Questo è infatti l’importo del montepremi che è in palio per il concorso di stasera. Una somma importante, inferiore al bottino del Superenalotto, ma qui ci sono ben dodici categorie di vincita. Siete pronti ad abbattere il contatore e a farlo ripartire da 10 milioni di euro per la settimana prossima? Giocare è molto semplice: dovete scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 euronumeri su 10 al costo di due euro. Se non fate in tempo ad uscire per giocare in ricevitoria, potete tentare la fortuna giocando online la vostra schedina. Quel che vi servono sono i numeri, i protagonisti veri di Eurojackpot, la chiave per il successo e per vincere premi importanti. La sfida supera i confini e mette dunque in palio un montepremi sempre milionario: siete pronti a raccoglierla e a mettervi in gioco con gli altri 17 Paesi in gara? In ballo non ci sono solo tanti soldi, ma anche un po’ di orgoglio nazionale visto che negli ultimi concorsi abbiamo faticato…

