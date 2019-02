Gilet gialli a Sanremo 2019: manifestazione fuori dall’Ariston/ Ultime notizie “Di Maio sbaglia interlocutori”

Gilet gialli al Festival di Sanremo 2019. Nessun invito dal direttore artistico Claudio Baglioni per i manifestanti che da dodici settimane stanno protestando in Francia contro il governo di Emmanuel Macron: è stato Maxime Nicolle, uno dei principali leader, ad annunciare la contestazione davanti al Teatro Ariston. Come riporta l’Ansa, i gilet jaunes saranno a Sanremo «far valere le rivendicazioni e mostrare al governo italiano chi sono le vere casacche gialle», aggiungendo: «quelli incontrati a Parigi non sono rappresentanti del movimento: Di Maio ha sbagliato interlocutori», in riferimento al summit di martedì tra il vicepremier, Alessandro Di Battista e Christof Chalencon. Sarà uan manifestazione «assolutamente pacifica, non abbiamo alcuna intenzione di entrare all’Ariston», ha precisato Nicolle.

GILET GIALLI SANREMO 2019: LE ULTIME

Nicolle, conosciuto sui social network anche come Fly Ryder, ha guidato la manifestazione ma non sembra aver riscosso grande successo. Poche persone hanno preso parte al corteo di fronte al teatro Ariston, nei giorni in cui è scoppiata la crisi tra Italia e Francia, con Parigi che ha deciso di richiamare l’ambasciatore. L’asse tra Gilet gialli e Movimento 5 Stelle ha scatenato il dibattito nelle ultime settimane, soprattutto grazie alla mossa di Luigi Di Maio di appoggiare i contestatori e offrire loro supporto. Le esternazioni grilline hanno diviso i gilet jaunes, con Christophe Chalencon che ha aperto a un asse, ma non alle prossime elezioni europee, e invece Eric Drouet che ha respinto le avances. La presa di posizione di Nicolle è netta, come ribadito anche in precedenza: «Se Di Maio mi chiama non alzo nemmeno il telefono».

