Sciopero treni oggi 8 febbraio/ Ultime notizie, caos Trenitalia Roma-Liguria: orari, ritardi e soppressioni

Come previsto da settimane, è in corso oggi 8 febbraio (un venerdì, astenersi commenti polemici…) lo sciopero nazionale dei treni proclamato dal sindaco Orsa: coinvolta tutta Trenitalia con inevitabili danni e ripercussioni sull’intera linea ferroviaria italiana, specie negli snodi cruciali di Milano e Roma. Il personale di bordo – ovvero macchinisti e controllori – sciopera dalle 9 alle 17, mentre nel settore vendita e assistenza, a causa delloa protesta quotidiana nazionale potrebbero essere ridotti i servizi dalle 3 di venerdì 8 fino alle 2 di sabato 9 febbraio. Le emettitici automatiche self service sono comunque in funzione, oltre a tutti i canali telematici online e le varie app per device (smartphone e tablet) che vendono regolarmente i biglietti per poter viaggiare sull’intera rete nazionale.

INFO, ORARI E SOPPRESSIONI: LO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRENI

Disagi e rallentamenti sono previsti per l’intera giornata, anche dopo la fine dello sciopero per inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario nazionale: lo sciopero dei treni non prevede la soppressione dei servizi Freccia (Rossa e Bianca) e nelle regioni con maggiori lavoratori in sciopero si tenterà – annuncia Trenitalia – di privilegiare le corse negli orari di punta. Sulla tratta della Capitale, Trenitalia ha detto inoltre che saranno garantiti i collegamenti fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino, con il treno “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi. Su Milano invece, già comunicata la soppressione dell’Intercity IC 659/660 Milano Centrale-Ventimiglia delle ore 9.10 e dell’Intercity IC 681/682 Ventimiglia-Milano Centrale delle 17.03. Oltre alla protesta nazionale del sindacato Orsa, lo sciopero del personale di Genova per i macchinisti dei treni a lunga percorrenza non dovrebbe intaccare i treni regionali ma potrebbe comunque causare diversi problemi alla circolazione. Sul portale di Trenitalia si trova un completo elenco di tutti i treni che sono stati cancellati per la giornata del 8 febbraio, oltre a tutti gli aggiornamenti riguardo i ritardi che man mano interverranno prima del termine ultimo dello sciopero.

