Sea Watch, Viminale: “Francia non prende più i migranti”/ La ‘vendetta’ di Macron “non vogliono i clandestini”

La prima “reazione” francese allo scontro diplomatico clamoroso in corso tra Parigi e l’Italia arriva sul fronte migranti: secondo quanto fanno sapere fonti del Viminale, la Francia avrebbe cambiato idea in merito all’accoglienza dei migranti della Sea Watch3 (la nave Ong che nelle scorse settimane, sbarcando a Catania dopo due settimane di “porti chiusi” italiani e maltesi, ha portato alla ridistribuzione tra 9 Paesi Ue dei 47 migranti a bordo). «Parigi prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici, e appoggerà l’Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni paesi africani a partire dal Senegal», fanno sapere all’Ansa le fonti del Ministero dell’Interno. Il Governo, come quello della Germania e di altri 7 Paesi, avevano dato il loro assenso all’accoglienza dei migranti in quote distribuite per sbloccare l’impasse al largo delle coste siciliane della nave carica di migranti salvati vicino le coste libiche. Ora ci si aspetta, ricorda ancora il Viminale «che Parigi dimostri con i fatti la buona volontà, collaborando per rimpatriare al più presto decine di senegalesi irregolari che si trovano in territorio italiano».

LA “VENDETTA” DI MACRON SULLA SEA WATCH 3

Con un commento in pieno “clima” di guerra diplomatica tra Francia e Italia, il Ministero degli Interni attacca «Anche i francesi non vogliono clandestini» e richiede un accorto immediato per favorire il rimpatrio dei senegalesi giunti sulla nave Sea Watch 3 in Italia. È inevitabile leggere anche questa vicenda nel grande complesso bailamme tra Parigi e Roma sorta ieri con la richiamata dell’ambasciatore francese all’Eliseo: stamane un portavoce del Governo Macron intervistato da Europe1 ha spiegato che la chiamata dell’ambasciatore «non è permanente, ma era importante dare un segnale perché l’Italia è un alleato storico di Parigi e uno dei paesi fondatori dell’Unione europea». Spiega sempre Benjamin Griveaux, rispondendo all’invito al dialogo di Salvini e Di Maio lanciato ieri «il dialogo non è mai stato rotto, c’è un capo del governo in Italia, è Conte che Macron ha già incontrato più volte». Insomma, la tensione è palpabile e con il capitolo migranti che si aggiunge non è certo destinato a “scemare” in breve tempo..

