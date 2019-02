Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: taglio del numero dei parlamentari, M5S procede (8 febbraio 2019) 

Una situazione che ricorda la guerra fredda e che ha portato al richiamo in patria, per consultazioni, dell’ambasciatore francese a Roma. La mossa del Governo di Macron vuole essere una presa di posizione da quelli che il governo transalpino vede come attacchi senza precedenti da parte dell’esecutivo italiano. Sono tanti infatti i terreni di scontro, dalla Torino-Lione, alla situazione dei terroristi latitanti a Parigi, dalle proteste dei gilet gialli fino alla gestione dell’immigrazione clandestina. L goccia che ha fatto traboccare il vaso l’incontro tra dell’esponente cinque Stelle Alessandro Di Battista, un esponente molto vicino ai vertici del governo, con l’attivista Christophe Chalençon uno dei maggiori sostenitori della linea dura nelle proteste dei cosiddetti gilet gialli, l’incontro è stato visto come un ingerenza nella politica francese.

Ultime notizie, taglio dei Parlamentari arriva il primo Sì

Archiviato il reddito di cittadinanza il Movimento Cinque Stelle prova a portare a casa un’altra riforma simbolo della sua linea politica. Con una maggioranza schiacciante il Senato ha approvato un primo taglio dei parlamentari italiani, la legge adesso dovrebbe essere approvata dalla Camera dei Deputati e rifare interamente l’Iter (passando da Senato e Camera) stante il fatto che sarebbe una legge costituzionale. Nel nuovo assetto i parlamentari dovrebbero scendere a 600, 400 alla Camera e i restanti 200 al Senato. La legge si rifà al referendum costituzionale votato dagli italiani durante la legislatura di Matteo Renzi. Stralciato per il momento la diminuzione delle indennità, il Movimento Cinque Stelle ha fatto sapere che esso avverrà con una legge successiva, su quest’ultima vi è però il veto di una parte dei deputati leghisti.

Ultime notizie, tonfo a piazza Affari

Le affermazioni della Commissione Europea rispetto alla mancata crescita dell’Italia, con il PIL italiano previsto per il prossimo anno a +0.2% invece dell’1.2% previsto dal Governo, ha portato ad un vero e proprio tonfo a Piazza Affari. A fine della giornata delle contrattazioni il listino ha lasciato sul terreno oltre due punti e mezzo in percentuale, eguagliando cosi la debacle di alcune borse europee. In tale contesto da evidenziare come il differenziale tra Bund Tedeschi e Titoli di Stato Italiani sia immediatamente schizzato a 280 punti base. Le affermazioni della commissione limano considerevolmente la crescita, esse sono accettate con tranquillità dagli esponenti del governo Conte, con il Ministro dell’economia Tria che parla solamente di una battuta d’arresto.

Ultime notizie, Annamaria Franzoni ritorna in libertà

Annamaria Franzoni l’unica colpevole del caso Cogne ha finito di scontare la sua pena. La Franzoni era l’unica colpevole della morte del figlio Samuele, morte avvenuta il 30 Gennaio del 2002, con il caso che era stato per molti mesi al centro di una lunga querelle giudiziaria. La donna stava scontando la fine della pena detentiva ai domiciliari, nella sua abitazione di Ripoli Santa Cristina, sull’Appennino bolognese. Condannata alla fine a sedici anni la Franzoni tra indulto e buona condotta ha scontato una pena di quasi undici anni, dal 2014 essa non era espiata in carcere ma ai domiciliari.

Ultime notizie Serie A, vince la Lazio e la Roma stasera va a Verona

La giornata di Serie A è iniziata stavolta già al giovedì con la vittoria della Lazio allo Stadio Olimpico contro l’Empoli. Un successo importante che lancia la squadra di Simone Inzaghi in zona Champions League, in una partita decisa da un calcio di rigore trasformato da Felipe Caicedo. La punta pesante sostituisce Ciro Immobile, lasciato fuori dal tecnico. Stasera tocca alla Roma di Eusebio Di Francesco che andrà in casa del fanalino di coda della classifica, Chievo Verona. Non ci saranno Robin Olsen e Kostas Manolas che salteranno la gara a causa di un problema fisico.



