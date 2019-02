Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 febbraio: i numeri vincenti! Video (conc 18/2019)

Si sta per concludere la settimana per tutti gli appassionati di Superenalotto, Lotto e 10eLotto, che attendono l’estrazione di questa sera per festeggiare le eventuali vittorie dopo quelle verificatesi nell’ultimo concorso di due giorni fa. Le lotterie italiane ritornano sul palcoscenico della Sisal per illuminarci su numeri vincenti e ritardatari, oltre che sulla classifica vincite ed i premi distribuiti. L’ultima statistica ci è stata svelata come sempre da Agipronews, che mette l’accento sul Lotto grazie ad un fortunello di Grezzana, nel Veronese, con un terno e tre ambi su Firenze del valore di 23.750 euro. Primo posto sul podio anche per un giocatore di Napoli che ha realizzato la stessa somma con un terno e tre ambi sulla ruota campana. Festa anche a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, grazie ad un bottino da 22.500 euro consegnato ad un appassionato che ha centrato un terno su Palermo. Le vincite annuali ammontano invece a 139,5 milioni di euro, mentre 9,6 milioni se si considera solo l’ultimo appuntamento. La vincita maggiore indovinata al 10eLotto ammonta invece a 20mila euro, registrata da ben sei schedine fortunate. Premiati i giocatori di Ardea, in provincia di Roma, Cittadella, nel Padovano, Graffignano in provincia di Vitermo, Torre del Greco in provincia di Napoli, Teramo e Palermo. Secondo posto invece per i 15 mila euro regalati ad un vincitore della provincia di Ascoli Piceno, di Spinetoli. Il montepremi del 2019 sale invece a 508 milioni di euro, di cui più di 26,8 milioni centrati nell’ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot da 103,2 milioni di euro per la nuova estrazione del SuperEnalotto, che questa sera tirerà le somme dell’intera settimana di concorsi. Il mese di febbraio è iniziato da pochi giorni, ma i giocatori si chiedono se il montepremi rimarrà intatto fino alla prossima primavera. Molti vorrebbero centrare la sestina vincente, che come sappiamo diventa sempre più sfuggente e generosa, mentre altri appassionati si accontenterebbero forse anche delle quote secondarie. Nell’ultimo appuntamento, la statistica mette in maggior risalto il premio del 5, che superando la soglia dei 62 mila euro premia tre giocatori. Quattro fortunelli invece centrano gli oltre 32 mila euro associati al 4+, mentre 187 tagliandi vincenti registrano i 2.417 euro del 3+. Stabile il 4 con un premio da 324,03 euro e 600 vincitori, mentre sono 23.855 i giocatori che realizzano i 24,17 euro del 3. Il 2 ritorna invece ai minimi storici, con un bottino di cinque euro indovinato da 361.938 appassionati. Stessa posizione in classifica per lo 0+ sempre da cinque euro, totalizzato da 27.268 vincitori, mentre sale fino a 10 euro il bottino dell’1+, azzeccato da 15.523 giocatori. Infine abbiamo i 100 euro canonici destinati ai vincitori del 2+, in tutto 2.864.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto di nuovo sul palco della Sisal per rivelarci il futuro del Jackpot. Il bottino più desiderato dai giocatori italiani diventa sempre più corposo con il trascorrere delle estrazioni. Assente da diversi mesi, il bottino potrebbe trovare un fortunato vincitore proprio grazie all’appuntamento di questa sera. Anche per questo gli appassionati non sono disposti a mettere da parte le speranze e soprattutto i progetti che vorrebbero realizzare con il premio appena conquistato. Anche la nostra Rubrica segue la stessa strada, proponendovi per oggi un’iniziativa lanciata su KickStarter che potrete valutare in fase di vincita. Parliamo di MS4, degli auricolari avanzati in grado di valorizzare al meglio l’esperienza audio grazie ad un sistema HiFi portatile e dotato di drivers ad alta frequenza per migliorare l’ascolto. Un design moderno grazie al materiale in alluminio e adattabile alle preferenze del consumatore: MS4 si potrà usare come un semplice auricolare, oppure fornirlo di componenti aggiuntivi per una migliore stabilità all’orecchio. Dotato di configurazione Bluetooth, compatibile con la connessione via cavo e molto altro ancora: il goal iniziale di oltre 11 mila euro è già stato realizzato, mentre mancano ancora 27 giorni prima che l’asta per il lancio venga conclusa.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Una nuova estrazione del Lotto e tanti premi che aspettano solo i rispettivi vincitori. Il gioco della Sisal conferma il suo appuntamento per oggi e si prepara a regalare dei colpi di scena a tutti gli appassionati. Chi vorrà diventare uno dei fortunati a salire sul podio delle vincite dovrà prima assicurarsi di aver registrato i numeri sulla schedina, pena l’esclusione del concorso. E dato che il week end è sempre pieno di impegni e appuntamenti, molti appassionati si saranno magari dimenticati del gioco e di tutti gli step da realizzare prima di scoprire i numeri vincenti. La nostra Rubrica ha già pensato proprio ai ritardatari ed ha individuato una news da leggere grazie alla saggezza della smorfia napoletana. Parliamo di un furto curioso, messo in atto da un particolare Lupin morso dai sensi di colpa. Sembra infatti che qualcuno abbia rubato il computer ad uno studente universitario e che poi non abbia retto il peso delle proprie azioni. Il ladruncolo infatti ha deciso di inviare un’email alla vittima per fargli le sue scuse, spiegando di aver dovuto ricorrere al furto per via di forti problemi economici. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il ladro, 66, le scuse, 2, lo studente, 25, l’università, 32, e la colpa, 78. Come Numero Oro scegliamo invece il povero, 87.

VIDEO, I RISULTATI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO





