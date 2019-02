Motta, “Dov’è l’Italia”/ Video: l’outsider del Festival si gioca un’altra gara… (Finale Sanremo 2019)

Francesco Motta si sta godendo l’esperienza al Festival di Sanremo 2019 senza avvertire il peso che grava su chi è in gara per la prima volta. Una leggerezza fondamentale per proporre nel migliore dei modi un brano complesso come il suo. «Sta andando meglio di quanto immaginassi, mi diverto e mi sento a mio agio», ha dichiarato il cantautore 32enne, supportato dalla fidanzata Carolina Crescentini. L’attrice romana lo sta sostenendo anche sui social. In gara con la canzone “Dov’è l’Italia”, Motta è reduce dal duetto con Nada («Anche lei come me pensa che le canzoni siano una cosa molto seria»). Ma com’è nato questo brano? Ha raccontato che ha un «fuoco» e c’è un racconto che ha «urgenza» di essere esplicato. «Questo è un brano molto più grande di me. A Lampedusa ho incontrato un marinaio, mi ha raccontato che una notte, mentre era in mare, ha sentito dei suoni provenire dal buio, come fosse la trasmissione di una radio – la spiegazione fornita in conferenza stampa -. Era invece un barcone e le persone gridavano: “Dov’è l’Italia”. È una domanda cui io non so rispondere».

LE ESIBIZIONI DI MOTTA A SANREMO 2019

Uno dei pregi di Francesco Motta è quello di saper esprimere l’importanza di ogni singola parola. Ha fatto un esordio col botto con la sua voce dura e insolita, riesce a “staccarsi” dal pezzo e al tempo stesso a valorizzarlo. “Dov’è l’Italia” è una canzone che necessita forse di più ascolti per essere apprezzata, anche per questo forse non sembra congeniale al Festival di Sanremo, ma è un bel brano ed è stato arrangiato bene per il cantautore, che ha una buona padronanza del palco e quella delicatezza tipica di chi muove bene la penna. La sensazione è che Motta stia disputando un altro campionato, nel quale però può ritagliarsi un ruolo da protagonista visto che è uno dei migliori cantautori della nuova generazione. E infatti il suo è un brano che avrà vita anche dopo Sanremo. Se però si resta nel campo delle esibizioni, è evidente che altri siano cresciuti di più serata dopo serata al Festival di Sanremo 2019, quindi non gli resta che giocarsi il posto dell’outsider in vista della finale di oggi.

MOTTA E LA CLASSIFICA DI SANREMO 2019

Quello di Francesco Motta è uno dei brani del Festival di Sanremo 2019 più ascoltati su Spotify, ma è tra quelli che oscilla dall’ultima fascia a quella intermedia. Dopo l’esibizione nella prima serata, al termine della quale “Dov’è l’Italia” è finita nella zona rossa, la canzone è stata riproposta nella terza, risalendo in quella gialla. In realtà non c’è stato uno spostamento vero in termini di classifica, perché nelle varie serate è stata mostrata la classifica parziale seguendo giudizi diversi. Nella prima serata è stato palesato l’orientamento della giuria demoscopica, nella terza quella della sala stampa. Seppur parziali, sono risultati comunque indicativi per capire la percezione del pezzo. La giuria demoscopica è composta da un campione di persone tra abituali fruitori di musica, quindi la sensazione al momento è che il brano di Motta sia al momento più apprezzato dai giornalisti. Non trattandosi di giudizi definitivi e che peraltro vanno integrarti con gli altri (nella quarta e ultima serata ad esempio interviene la giuria d’onore), tutto può ancora cambiare per Francesco Motta nella finale del Festival di Sanremo 2019.

CLICCA QUI PER VEDERE LA SECONDA ESIBIZIONE DI MOTTA A SANREMO 2019



