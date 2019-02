Omicidio Andrea La Rosa: Raffaele Rullo e la madre killer seriali?/ “Cerchiamo un complice e altre vittime”

Chi indaga sull’omicidio di Andrea La Rosa non cerca solo un complice, ma anche altri corpi. Per gli investigatori Raffaele Rullo potrebbe aver commesso altri crimini. Per anni è stato seguito, pedinato e intercettato dagli investigatori dei carabinieri. Non c’è infatti solo l’omicidio, ma anche una truffa e il tentato omicidio della moglie, che era pure complice delle sue truffe. Le tagliò le vene e inscenò il suicidio per riscuotere i 150mila euro della sua assicurazione sulla vita. Le aveva fatto versare il tfr nella polizza sulla vita, e con la madre sono gli unici eredi dell’assicurazione, anche in caso di suicidio. Il marito e la suocera dunque tentano di ucciderla: le tagliano i polsi mandandola in coma con una grossa dose di insulina. Avevano bisogno di soldi, ma lei non è morta, e allora è toccato ad Andrea La Rosa. Quest’ultimo gli raccontò che la fidanzata aveva l’amante, quindi Raffaele si è accattivato l’amicizia di Andrea e l’ha usata come esca per attirarlo a quell’appuntamento che gli è stato fatale.

OMICIDIO ANDREA LA ROSA: RAFFAELE RULLO E LA MADRE KILLER SERIALI?

Raffaele Rullo aveva incassato 80mila euro con la truffa sulle auto da rottamare per finti incidenti. Quei soldi però li spendeva con le escort. Proprio una di queste gli aveva presentato Estella, che a sua volta gli aveva fatto conoscere il fidanzato Andrea La Rosa e le sue amiche. Con l’ex calciatore aveva contratto un debito di oltre 30mila euro che non voleva restituirgli. Questo il movente dell’omicidio secondo gli investigatori. Antonietta Biancaniello è mamma-complice. Come riportato da Il Giorno, in udienza ascolta i testimoni parlare di cadaveri sciolti nell’acido – da lei – «con il fare distratto di chi la sa più lunga». Gli inquirenti descrivono Raffaele Rullo come un uomo con una personalità spietata e calcolatrice nel perseguire il suo obiettivo, il denaro, e portarlo a casa quasi senza lasciare traccia. Per questo gli investigatori – spiega il quotidiano – ritengono che altre azioni criminose possano in qualche modo essere legate alla coppia diabolica. «Non cerchiamo solo un complice per l’omicidio La Rosa, cerchiamo altri corpi».

