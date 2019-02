Torino, video guerriglia e scontri a corteo anarchici/ Ultime notizie: assaltato bus, Salvini “infami”

Guerriglia a Torino: scontri al corteo degli anarchici. Un gruppo di black bloc ha assaltato un pullman di linea seminando il panico tra autista e passeggeri. I manifestanti sono saliti a bordo e hanno vandalizzato il bus e lanciato sostanze lacrimogene. L’autista sotto choc ha raccontato a Repubblica: «Non ho mai visto niente di simile, sono saliti incappucciati sfasciando tutto. Tremo ancora adesso». Ma questo è solo un capitolo di un pomeriggio da incubo nel centro di Torino. Hanno dato manganellate alle auto parcheggiate, hanno bruciato cassonetti in mezzo alla strada, hanno lanciato bombe carta a cui la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. E hanno fatto i nomi degli anarchici che sono stati arrestati negli ultimi giorni. Hanno anche sfondato la porte dell’assessorato ai servizi educativi del Comune e spaccato la vetrata della Smat, l’azienda dell’acqua potabile. Non si sono fatti mancare nulla: lanci di pietre in mezzo al traffico, che peraltro non era stato bloccato. I blindati delle forze dell’ordine erano stati posizionati nei punti cardinali della città a protezione di piazza Castello, ma non sono mancati i disordini, anzi.

TORINO, VIDEO GUERRIGLIA E SCONTRI A CORTEO ANARCHICI

La protesta degli anarchici nasce dallo sgombero dell’Asilo, l’edificio di via Alessandria occupato negli anni ’90 e liberato con uno sgombero che si è concluso ieri al termine di due giorni di proteste. Stando a quanto riportato dall’AdnKronos, gli scontri principali sono avvenuti sul ponte di corso Regio Parco. Durissima la reazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini che parla di una città «ostaggio di qualche centinaio di delinquenti dei centri sociali» e invoca la «galera per questi infami». Il vicepremier ha poi aggiunto: «Ridotti quasi a zero gli sbarchi, adesso si chiudono i centri sociali frequentati da criminali». Tra i manifestanti – riferisce il Corriere della Sera – numerosi rappresentanti dei gruppi anarchici di Ivrea, Rovereto, Pinerolo, Trento, Milano e una trentina di esponenti del centro sociale Askatasuna. Uno schieramento di forze dell’ordine ha risposto allo scoppio di petardi e ai diversi atti vandalici con cariche e lacrimogeni.





