Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Si infuoca lo scontro tra Italia e Francia (9 febbraio 2019) 

Dopo la mossa del Governo di Emanuel Macron, con il richiamo dell’ambasciatore francese a Roma, la querelle diplomatica si arricchisce oggi di un nuovo capitolo. La dirigenza di Air France ha fatto sapere oggi che sta procedendo a valutare l’interessamento nel piano di salvataggio di Alitalia. Alla base della mancanza di interesse ci sarebbero dei motivi politici-economici, chiaro il riferimento allo scontro in corso tra il governo giallo verde e quello d’oltralpe. Appena saputa la notizia immediato l’intervento del ministro Di Maio, il politico campano giustifica l’allontanamento con un “raffreddamento” antecedente alla querelle diplomatica delle ultime settimane. Nella vicenda è intervenuto anche il presidente della Repubblica, che invita l’esecutivo a mantenere cordiali gli atteggiamenti con il paese vicinorio.

Ultime notizie, tragedia a Rio de Janeiro, muoiono 6 giovani calciatori

Un incendio scoppiato alle 5 del mattino nella foresteria del Flamengo ha causato la morte di dieci persone, tra di essi sei giovanissimi calciatori. Il rogo partito per cause ancor da accertare, ha portato alla distruzione di buona parte del centro sportivo dove era ubicata la foresteria. L’incendio domato dopo oltre due ore ha portato alla morte istantanea di alcune delle vittime, i soccorritori evidenziano che alcuni di loro hanno invece trovato la morte mentre cercavano di sfuggire, probabilmente a causa del forte fumo. Immediate le attestazioni di stima da parte del mondo del calcio, tra di esse spiccano quelle del direttore generale del Milan, il brasiliano Leonardo, il quale afferma di voler abbracciare tutti i familiari delle vittime. Sull’accaduto indaga la polizia brasiliana, con gli inquirenti che hanno immediatamente sequestrato tutta la struttura.

Ultime notizie, Manuel: Torno più forte di prima

Non sembra un diciannovenne Manuel Bortuzzo che parlando con i giornalisti ha sottolineato che il proiettile che lo ha reso paralizzato non gli farà terminare la sua passione per il nuoto. Bortuzzo si è risvegliato dal coma indotto e immediatamente ha voluto rilasciare un audio messaggio, in quest’ultimo si dice emozionato delle tante manifestazioni di stima ricevute. Sotto il punto di vista delle indagini confermato il fermo di polizia giudiziaria dei due sparatori, i due davanti al GIP si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, su disposizione della procura il loro fermo è stato tramutato in arresto con la pesante accusa di lesioni gravissime, tentato omicidio e porto abusivo d’arma.

Ultime notizie, è di Emiliano Sala il corpo ritrovato nel Dorset

Le autorità inglesi hanno reso noto che il corpo recuperato all’interno del piccolo aereo da turismo nel canale della Manica appartiene al giocatore Emiliano Sala. Il riconoscimento ha il crisma dell’ufficialità stante il fatto che è stato effettuato tramite l’indagine del DNA. Durante le operazioni di recupero non è stato recuperato il corpo del pilota, David Ibbotson, i soccorritori pensano che egli sia stato sbalzato fuori dal veicolo e portato via dalle forti correnti presenti in zona. Intanto decolla la polemica tra il Nantes e il Cardiff, con la squadra francese che chiede il pagamento del cartellino del giocatore, pagamento rifiutato dalla società gallese.

Ultime notizie Serie A, la Roma torna a vincere. Oggi Napoli e Inter

La Roma ritrova la vittoria in quel di Verona, superando per 3-0 il Chievo Verona fanalino di coda della Serie A. E’ un risultato importante per i giallorossi che rispondono alla Lazio e riescono ad arrivare alla sfida contro il Porto con la spinta emotiva di tre punti importantissimi. Ora sarà il momento di scendere in campo per affrontare la Champions League, martedì è molto vicino. Questo pomeriggio sarà la volta del Napoli che torna a Firenze dove l’anno scorso ha detto addio ai sogni Scudetto. Stasera toccherà invece all’Inter, chiamato alla complicata trasferta di Parma contro una squadra reduce dal 3-3 in rimonta all’Allianz Stadium. E la Juventus? I bianconeri giocheranno domani contro il Sassuolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA