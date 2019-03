Andrea Bizzotto morto di cancro/ Papà che scrisse libro per raccontarsi alla figlia

È morto Andrea Bizzotto, papà-coraggio che scrisse un libro alla figlia Giulia per lasciarle un ricordo di sé. Il 33enne malato terminale aveva deciso di mettere nero su bianco la sua vita e il calvario della malattia nel libro “Storia di un maldestro in bicicletta”. Oggi la notizia della sua morte: il dolore ha travolto Cittadella, in provincia di Padova, e quanti avevano conosciuto la storia di questo papà. L’ha data Il Gazzettino, ricordando anche come Andrea Bizzotto aveva realizzato il suo sogno. «Voglio che mia figlia sappia chi era suo padre», aveva spiegato dopo aver scoperto che non c’era più niente da fare. L’uomo era stato colpito da un tumore raro, sarcoma sinoviale. L’aveva scoperto l’estate scorsa e purtroppo gli ha concesso pochi mesi di vita. Ieri alle 21 c’è stata a Granarolo Emilia, in provincia di Bologna, la prima presentazione pubblica del libro. L’ultimo saluto di Andrea Bizzotto è accompagnato dalpap disegno di una stella che cresce come un fiore nel prato della vita per poi perdersi in un cielo azzurro. «È solo questione di tempo, ci vediamo dalla mia stella».

ANDREA BIZZOTTO, MORTO PAPÀ CHE SCRISSE LIBRO PER LA FIGLIA

Un’amica di Treviso sulla pagina Facebook del libro gli ha tributato un ultimo saluto. «Andrea se ne è andato questa notte. Ma noi tutti sappiamo che la bicicletta non si ferma: lui ha pedalato così tanto e ora tocca a noi. Ciao Biz», ha scritto Rebecca Frasson. L’amica di Andrea Bizzotto ha aggiunto: «È stato un onore. È stato folle. È stato bellissimo». Al post ha deciso di unire una scena del film “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”. Fino all’ultimo dei suoi giorni Andrea Bizzotto diceva: «Io meritavo la possibilità di crescere e educare la mia piccola Giulia Grace». Dopo un calvario di due anni è arrivato l’ultimo triste giorno. Andrea è morto questa notte nella clinica dove era ricoverato da settimane per limitare il doloro che il cancro gli stava provocando. Quel libro è diventato il suo testamento d’amore. Aveva raccontato a Repubblica: «Visto che mia figlia è troppo piccola per ricordarsi di me, ho pensato di spiegarle bene chi è suo padre. Gli amori, le aspirazioni, i cibi preferiti ma anche il nostro primo anno insieme, le sensazioni che ho provato quando l’ho presa in braccio la prima volta».

