Carmelo, Santone di Corcolle contro Barbara d’Urso/ Lei: “Mo’ si arrabbia Gesù…”

Carmelo è un pensionato di Corcolle che, pur non essendo un prete, dice di essere in grado di parlare con Gesù e con la Madonna. L’anziano, oltre ad affermare di curare i mali della gente con l’acqua, ha realizzato un gruppo di preghiera più simile ad una setta nel quale viene indicato ad ogni suo membro cosa fare e quali luoghi frequentare pur di evitare il più possibile ciò che lui definisce il Male. Un male che però secondo l’anziano nei pressi di Roma sembra annidarsi proprio ovunque, motivo per il quale si rende necessario una doccia nella sua abitazione e che a suo dire rilascerebbe acqua benedetta. Del caso se ne è occupata la trasmissione Le Iene e oggi anche il programma di Canale 5, Pomeriggio 5. Secondo quanto documentato, Carmelo, il santone di Corcolle praticherebbe degli esorcismi particolari senza chiedere soldi ma in maniera molto fisica, sostenendo di essere il prescelto mandato da Gesù e in grado di purificare tutti i mali. Per farlo arriva persino a picchiare i suoi adepti, tra cui bambini, portati via dai genitori per essere “purificati”. Tra i mali da lui citati anche l’omosessualità, per lui definita una “malattia”, messa nel corpo dell’uomo da Satana. Ma curerebbe anche tumori – anche nei bambini – e la sterilità nelle donne.

IL SANTONE DI CORCOLLE A POMERIGGIO 5

La giornalista di Pomeriggio 5 ha spiegato quanto accaduto a telecamere spente poche ore prima della messa in onda della trasmissione, raccontando ciò che ha visto: “c’è un viale, poi c’è il famoso pozzo da lui realizzato dopo la chiamata dello Spirito Santo che gli ha detto di costruire il pozzo pieno di acqua benedetta per le guarigioni”. Qui si riunirebbe la sua comunità quotidianamente e costantemente con un via vai di persone che vengono a prendere questa acqua e fare la doccia gelata, usata, a sua detta, “per guarire da patologie” della mente e del corpo, anche gravi. Carmelo però, all’improvviso ha deciso di intervenire in diretta: “l’acqua è per colpire le forze del male non per guarite le malattie, capite una volta per sempre! Io non guarisco nessuno, io colpisco le forze del male! Le malattie vengono da Satana, adesso ve lo spiegherà Gesù”, ha commentato in toni molto adirati. “Non guarisco io le malattie, se il corpo e l’anima stanno bene non stai male, io libero le anime non sono un guaritore”, ha ribadito. Poi ha fatto ulteriore chiarezza: “Io non ho Gesù incarnato dentro ma sono collegato con Gesù. Quando Dio Padre ha creato queste anime l’ha collegata col figlio perchè io…”, ha proseguito.

SCONTRO TRA CARMELO E BARBARA D’URSO

Il collegamento con Corcolle si è poi trasformato rapidamente in un vero e proprio scontro verbale tra la padrona di casa Barbara d’Urso e Carmelo. “Io sono guidato da Gesù, quello che mi dice io dico. Il messaggio dice che il mondo sta in pericolo da circa 15-20 anni fa, io sono qui per la verità, non giocate e non date retta ai cialtroni che hanno parlato male di me”, ha proseguito l’anziano. “Quando Gesù mi darà il giorno che io devo parlare vi spiego tutto. Siete tutti responsabili davanti a Dio quello che succederà”, ha detto con tono minaccioso. “Gesù mi ha detto che oggi non dovevo parlare”, ha aggiunto, accogliendo l’ironia della conduttrice che ha replicato “Mo’ s’arrabbia Gesù. Io aspetto che la settimana prossima Gesù gli dia l’autorizzazione”. Ma la conversazione è ben presto precipitata. “All’inizio veniva nei sogni e mi ha trapanato per 5-6 anni nei sogni, poi si è fatto vedere, all’inizio mi ha fatto vedere l’inferno, il purgatorio e il paradiso. Voi dite così le cose e non sapete, non capite”, ha insistito Carmelo. Quindi la d’Urso si è fatta ancora una volta spiegare cosa accadrebbe con la presunta acqua benedetta chiedendo: “se uno è malato guarisce?”. La replica dell’uomo: “guarisce sì, perchè si libera”. Quindi la dura risposta della conduttrice: “Ti rendi conto che tu illudi la gente che quelli guariscono? Ti rendi conto che ci sono malattie che si possono curare solo andando in ospedale?”. “Io non ho detto che curo le malattie dico che libero, quando poi si liberano… non vengono persone con tumori ma disturbati da tante cose. Lo dice lei… Non parlo con te se hai questo atteggiamento. Volevo parlare con lei ma non parlo più perchè usa atteggiamenti negativi nei confronti di Gesù”. Così si è concluso l’intervento in diretta tv che ha occupato buona parte della puntata. “Avrò bisogno anche io della doccia, che ti devo dire Carmelo!”, la controreplica di Barbara.



