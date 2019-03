Eurojackpot/ Estrazione oggi 1 marzo 2019: i numeri vincenti (concorso n 09/2019)

Prima estrazione del mese di marzo per Eurojackpot. Oggi, come ogni venerdì, torna il concorso che mette l’Italia in sfida con il resto d’Europa. In palio ci sono 29 milioni di euro: questo il valore del montepremi per il concorso di stasera. Il bottino è cresciuto perché la settimana scorsa nessuno ha indovinato la combinazione vincente. Non c’è stato l’ambito 5+2, ma l’assalto è ripartito per questa settimana. E l’Italia è chiamata ad una prova di orgoglio, visto che nelle ultime settimane è rimasta a guardare gli altri Paesi. La vincita più alta della scorsa settimana è stata di 5.828,40 euro per l’Italia, e in particolare sono state due le schedine “azzurre” vincenti. Invece c’è stato un bel 5+1 da 1.684.414,10. Il fortunato vincitore ha fallito l’impresa per uno dei due Euronumeri, ma ha una bella vincita con cui “consolarsi”. E che dire poi di chi ha beccato i cinque numeri vincenti ma non i due Euronumeri. Davvero poco male, visto che con il 5+0 hanno vinto quasi 300mila euro!

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Chi ha deciso di muovere i primi passi nel mondo Eurojackpot e dunque non ha confidenza con questo gioco internazionale, sappia che si può vincere un jackpot sempre milionario. Che vuol dire sempre milionario? Beh, anche quando viene vinto si riparte da un Jackpot milionario, per la precisione si riparte da 10 milioni di euro, crescendo velocemente ad ogni concorso. Non ci sono molte regole da imparare, perché è un gioco molto semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. E poi bisogna sperare di aver indovinato la combinazione vincente, nella consapevolezza però che Eurojackpot mette a disposizione ben 12 categorie di vincita. Si va dal 5+2 ricercatissimo al 2+1 con cui si può recuperare la somma spesa per partecipare all’estrazione. E ricordate che si può giocare in ricevitoria o online, mentre la fortuna ha diverse strade da seguire stasera…

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

